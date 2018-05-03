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В Ростове прошла ночная тренировка парада Победы
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В Ростове прошла ночная тренировка парада Победы 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
Торжественным маршем по Театральной площади прошли больше 2,6 тысячи военных. Колонну с техникой впервые возглавили танк Т-34 и «Катюша».
— Затем прошли около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В День Победы в округе будет 10 военных парадов, которые пройдут в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
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