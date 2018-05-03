В Ростове прошла ночная тренировка парада Победы

Торжественным маршем по Театральной площади прошли больше 2,6 тысячи военных. Колонну с техникой впервые возглавили танк Т-34 и «Катюша».

— Затем прошли около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.