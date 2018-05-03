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В Приморье законсервируют сибиреязвенное захоронение
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В Приморье законсервируют сибиреязвенное захоронение 

Prim.News 1 час назад
Оно находится в селе Покровка.
Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по консервации сибиреязвенного захоронения на территории с. Покровка Октябрьского района.
Максимальная цена контракта составляет около 1,6 млн рублей. Он будет действовать до 31 декабря 2018 года.
Уточняется, что сибиреязвенное захоронение находится на земельном участке площадью 900 кв. м. Сибиреязвенное захоронение находится на возвышенности, в 20 м вправо от проселочной грунтовой дороги, в 1,5 км от развалин бывшей молочно-товарной фермы №1 совхоза «Искра». Участок граничит с полем, принадлежащим СХПК «Искра». На южном углу снаружи участка установлен указатель захоронения в виде металлического щита, укрепленного на бетонных столбах. На участке по центру луговая растительность, далее густые заросли леспедеца.
Итоги аукциона подведут 18 мая.
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