В цилиндрах и военных касках: тысяча военных отрепетировала парад в центре Волгограда

Отряд барабанщиц с модельной внешностью, больше тысячи солдат в форме времен Великой Отечественной войны и в современных мундирах отчеканили шаг на площади Павших Борцов. До главного выхода в День Победы у военных осталась всего одна вечерняя репетиция.

Оглушающий звук курантов отсчитывает последние секунды до начала парада. Своего выхода на площадь Павших Борцов ждут солдаты в военных касках, юные моряки, студенты академии МВД , действующие офицеры и казаки.

— Все волнение оставили в части: каждый шаг отточен до такой степени, что могу повторить свой проход и во сне, — делится эмоциями военнослужащий 20-й мотострелковой бригады Артём Носов . — Сначала шагали вкривь и вкось — пару ребят даже убрали из колонны. А сейчас уже понимаем друг друга с полуслова. После недели тренировок мы впервые примерили форму времен войны. Подогнали ее по размеру, пришили погоны, выбрали обувь. Теперь все как родное и ничуть не уступающее современному обмундированию.

По новому асфальту на площади Павших Борцов каблуками стучит отряд барабанщиц в бело-синих пиджаках и высоких цилиндрах. Еще одним украшением парада по традиции становится «коробка» миниатюрных полицейских в отглаженных серых пиджаках.

— Я участвую в параде третий раз. Помню, что после первого прохода по главной площади города от страха тряслись коленки, — улыбается барабанщица Катарина Гербер. — Волнуемся даже во время сборов. Перед парадом стираем и гладим форму, начищаем свои барабаны. Прощаться с большими украшениями или ярким макияжем нам не приходится — в академии все это запрещено. Слышим ли комплименты на параде? Постоянно. «Девушки, давайте сфотографируемся», «Девушки, вы такие красивые». Это слова стали традиционными.

Вслед за торжественным проходом военных на площади Павших Борцов начинается самая эффектная часть парада — дефиле роты Почетного караула, работающей с оружием, словно с невесомой пушинкой. Легкости, с которой военные выполняют самые сложные трюки, остается лишь позавидовать.

— С одной стороны, нам легче собраться на парад — мы каждый день чеканим шаг и не понаслышке знаем, что такое строевая подготовка, — рассказывает солдат роты Почетного караула Влад. — Но, с другой стороны, за нами наблюдают намного пристальнее. Маленькая ошибка — и ты уже получил серьезное замечание. Из-за этого волнение не пропадает ни на минуту.

Пока военные на ходу обсуждают ошибки после первого прохода, диктор с фонариком на лбу раз за разом перечитывает свой текст. Понимая, что его ошибка, как и каждый неверный шаг солдата, может испортить ощущение от всего парада, мужчина вновь и вновь оттачивает слова.

— Конечно, переживаю, — признается диктор парада Игорь. — Я должен говорить осмысленно и, как бы странно это ни звучало, знать, что говорить. Понимать, как расставить интонации. Вот сейчас я общаюсь с вами, а в голове прокручиваю каждое слово из своего текста. Нужно собраться и подумать, что сказать.

Вторая репетиция парада Победы пройдет в субботу, 5 мая. Вместе с пешими участниками на площади Павших Борцов соберутся водители военной техники.