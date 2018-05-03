Около 150 нарушений выявили в период весенней охоты в Подмосковье

На территории Московской области во время весенней охоты на птицу было зафиксировано порядка 150 нарушений. В числе нарушений охота недопустимыми способами, охота без разрешения и вне сроков. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой заместителя главы Госохотнадзора региона Виктора Еремина.

Из 149 материалов в суд было передано 25. По результатам рассмотрения дела суд может лишить нарушителей права на охоту.

Среди самых популярных подмосковных охотничьих угодий Виктор Еремин назвал Шатуру, Коломну, Дмитровский и Талдомский районы.

"В целом весенняя охота прошла по пролету дичи достаточно удачно, был пролет утки, вальдшнепа, гуся. Результаты охоты, для тех, кто хотел и умеет охотиться, были вполне хорошими", — сообщил глава Госохотнадзора.

Весенняя охота на территории Московской области проходила с 14 по 23 апреля. Было разрешено охотиться на тетеревов, уток, гусей и глухарей.