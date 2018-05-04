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Москва пошутила о санкциях против США из-за Ирана
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Москва пошутила о санкциях против США из-за Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Выход из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе негативно скажется на самих США, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Если со стороны США будет нарушение этих договоренностей, наверное, нужно будет вводить санкции против США. Я тут образно говорю, но если они нарушат договоренности, подкрепленные резолюцией СБ ООН, от этого пострадают сами США», — приводит его слова РИА «Новости».
Российский дипломат подчеркнул, что ни о каком возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана «речи быть не может». «США здесь нарушители», — заметил он. Ермаков при этом добавил, что Россия в целом выступает против санкций.
Дипломат подчеркнул, что если США выйдут из СВПД, то Россия будет рассматривать продолжение его существования, исходя из собственных интересов, постарается выработать формат, приемлемый и для Европы, и для Китая. «Если нам это будет выгодно, то мы продолжим действие СВПД», — сказал он.
Накануне Тегеран заявил, что не будет пересматривать или вносить поправки в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Иранский посол в Лондоне Хамид Баидинежад предупреждал, что Тегеран прекратит участие в СВПД в случае, если из соглашения выйдут США.
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