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Иран приготовился противостоять «американским козням»
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Иран приготовился противостоять «американским козням» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Bebeto Matthews / AP
Тегеран будет сопротивляться решению Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и не продлевать снятие санкций с исламской республики, если оно будет принято. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.
«Если Америка покинет ядерное соглашение, она пожалеет об этом так, как не жалела никогда в истории, — заявил Рухани. — Наша организация по атомной энергетике и экономический сектор будут противостоять американским козням против нашей страны».
Высокопоставленный иранский чиновник сказал Reuters, что выход США из соглашения сделает Рухани политически уязвимым и «повредит его легитимности за рубежом». Отказ Трампа от условий сделки означает для иранского президента сложности в развитии отношений с Западом, полагает собеседник агентства.
Трамп должен объявить окончательное решение по ядерному соглашению 12 мая, когда истекает срок заморозки санкций в отношении Тегерана. США частично отменили их в январе 2016 года, в том числе запрет на экспорт иранской нефти, ограничения, связанные с созданием баллистических ракет, Вашингтон оставил в силе.
В 2015-м Тегеран договорился с шестью странами, что отказывается от программы ядерного оружия в обмен на снятие экономических ограничений. По мнению администрации Трампа, соглашение не дает гарантий, что у Ирана не будет ядерного оружия и не ограничивает страну в создании баллистических ракет. Также Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма.
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