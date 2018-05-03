Какие суперпушки применяли во время Первой мировой

Первая мировая война дала жизнь сверхтяжелым орудиям, один снаряд которых весил тонну, а дальность стрельбы доходила до 15 километров. Вес этих гигантов доходил до 100 тонн.

Дефицит

Все знают известный армейский анекдот по «крокодилов, что летают, но низко». Однако далеко не всегда эрудированы и прозорливы были военные и в прошлом. Например, генерал Драгомиров вообще считал, что Первая мировая война продлится четыре месяца. А вот французские военные и вовсе приняли концепцию «одного орудия и единого снаряда», намереваясь с ее помощью разгромить Германию в грядущей европейской войне.

Россия , шедшая в русле военной политики Франции , также отдала дань уважения этой доктрине. Зато когда война вскоре превратилась в позиционную, войска зарылись в окопы, защищенные многими рядами колючей проволоки, выяснилось, что тяжелых орудий способных действовать в этих условиях союзникам по Антанте катастрофически не хватает.

Нет, какое-то количество относительных крупнокалиберных орудий войска имели: 100-мм и 105-мм гаубицы имели Австро-Венгрия и Германия, 114-мм и 122-мм гаубицы Англия и Россия. Наконец, все воюющие страны использовали 150/152 или 155-мм гаубицы и мортиры, но даже их мощности оказалось явно недостаточно. «Землянка наша в три наката» прикрытая сверху мешками с песком защищала от любых снарядов легких гаубиц, а против более тяжелых использовали бетон.

Однако России даже их не хватало, и ей пришлось закупать 114-мм,152-мм и 203-мм и 234-мм гаубицы в Англии. Кроме них более тяжелыми орудиями русской армии была 280-мм мортира (разработана французской фирмой Шнейдер, так же, как и вся линейка 122 -152-мм гаубиц и пушек) и 305-мм гаубица 1915 г. Обуховского завода, произведенная в годы войны в количестве всего 50 единиц!

«Большая Берта»

А вот немцы, готовясь к наступательным боям в Европе, очень внимательно подошли к опыту англо-бурской и русско-японской войны и заранее создали не просто тяжелое, а сверхтяжелое орудие — 420-мм мортиру под названием «Большая Берта» (названная так в честь тогдашней владелицы концерна Крупп), самый что ни на есть настоящий «молот ведьм».

Снаряд этого суперорудия имел вес 810 кг, а стреляло оно на целых 14 км. Фугасный снаряд при взрыве давал воронку глубиной 4,25 метра и диаметром 10,5 метра. Осколочный разлетался на 15 тыс. кусков смертоносного металла, сохранявших убойную силу на расстоянии до двух километров. Однако защитники тех же, например, бельгийских крепостей считали самыми ужасными бронебойные снаряды, от которых не спасали даже двухметровые перекрытия из стали и бетона.

В годы Первой мировой войны немцы успешно применяли «Берты» для обстрела хорошо укрепленных французских и бельгийских фортов, и крепости Верден. При этом отмечалось, что для того, чтобы сломить волю к сопротивлению и вынудить к сдаче гарнизон форта в тысячу человек, требовалось все лишь две такие мортиры, сутки времени и 360 снарядов. Недаром, наши союзники на Западном фронте называли 420-мм мортиру «убийца фортов».

В современном российском телесериале «Гибель Империи» при осаде Ковенской крепости немцы обстреливают ее из «Большой Берты». Во всяком случае, так об этом говорится с экрана. На самом деле «Большую Берту» «сыграла» советская 305-мм артиллерийская установка ТМ-3-12 на железнодорожном ходу, кардинально отличавшаяся от «Берты» по всем параметрам.

Всего было построено девять таких орудий, они участвовали во взятии Льежа в августе 1914 года, и в битве за Верден зимой 1916 года. Под крепость Осовец четыре орудия были доставлены 3 февраля 1915 года, поэтому снимать сцены ее применение на русско-германском фронте следовало бы зимой, а не летом!

Гиганты из Австро-Венгрии

Но на Восточном фронте русским войскам чаще приходилось иметь дело с другим 420-мм орудием-монстром — не германской, а австро-венгерской гаубицей такого же калибра М14, созданной в 1916 году. Причем уступая немецкому орудию в дальности стрельбы (12700 м), она превосходила его по весу снаряда, весившего одну тонну!

К счастью, это чудовище было куда менее транспортабельным, нежели колесная германская гаубица. Ту, хоть и медленно, но можно было буксировать. Австро-венгерскую всякий раз при смене позиции нужно было разбирать и перевозить при помощи 32 грузовиков и трейлеров, а на ее сборку требовалось от 12 до 40 часов.

Следует отметить, что помимо страшного разрушительного действия, эти орудия обладали еще и относительно большой скорострельностью. Так, «Берта» выпускала один снаряд в восемь минут, а австро-венгерская — 6-8 снарядов в час!

Менее мощной была другая австро-венгерская гаубица «Барбара», калибром 380-мм, дававшая 12 выстрелов в час и посылавшая свои 740-килограммовые снаряды на расстояние в 15 км! Впрочем, и это орудие, и 305-мм, и 240-мм мортиры представляли собой стационарные установки, которые перевозили по частям, и устанавливали на специальных позициях, обустроить которые требовалось время и масса труда. К тому же 240-мм мортира стреляла всего на 6500 м, то есть находилась в зоне поражения даже нашей российской полевой 76,2-мм пушки! Тем не менее, все эти орудие воевали и стреляли, а вот отвечать им орудий у нас явно не хватало.

Ответ Антанты

Чем на все это ответили союзники по Антанте? Ну, у России выбор был невелик: в основном это были уже упоминавшийся 305-мм гаубицы, со снарядом весом 376 кг и дальнобойностью 13448 м, делавшие один выстрел в три минуты.

А вот англичане выпустили целую серию таких стационарных орудий все возрастающего калибра, начиная с 234-мм и вплоть до 15-дюймовых — 381-мм осадных гаубиц. Последними активно занимался сам Уинстон Черчилль , добившийся их выпуска в 1916 году. Хотя орудие это получилось у англичан не слишком впечатляющим, а выпустили их в количестве всего двенадцати штук.

Снаряд весом 635 кг оно выбрасывало на расстояние всего лишь в 9,87 км, тогда как сама установка весила 94 тонны. Причем это был чистый вес, без балласта. Дело в том, что для придания этому орудию большей устойчивости (и всем другим орудиям этого типа) под стволом у них находился стальной ящик, который нужно было заполнить балластом в 20,3 т, то есть, попросту говоря, набить его землей и камнями.

Поэтому 234-мм установки Мк I и Мк II стали наиболее массовыми в английской армии (всего было выпушено 512 орудий обоих типов). При этом они стреляли 290-килограммовым снарядом на 12740 м. Но… им также требовался этот самый 20-тонный ящик с землей и вы только себе представьте тот объем земляных работ, который требовалось провести для установки всего лишь нескольких таких орудий на позициях! Кстати, увидеть ее «вживую» сегодня можно в Лондоне в Имперском музее войны, так же, как и 203-мм английскую гаубицу выставленную во дворе Артиллерийского музея в Санкт— Петербурге

Французы же ответили на германский вызов созданием 400-мм гаубица М 1915/16 на железнодорожном транспортере. Разработала орудие фирма Сен-Шамон и уже при первом боевом использовании 21— 23 октября 1916 г. показала свою высокую эффективность. Гаубица могла стрелять как «легкими» фугасными снарядами массой 641— 652 кг, содержавших около 180 кг взрывчатых веществ соответственно, так и тяжелыми от 890 до 900 кг. При этом дальность стрельбы достигала 16 км. До окончания Первой мировой войны было сделано восемь 400-мм таких установок, еще две установки были собраны уже после войны.