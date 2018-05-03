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На ремонт дорог на улице Русской и острове Русский во Владивостоке выделили почти 80 млн рублей
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На ремонт дорог на улице Русской и острове Русский во Владивостоке выделили почти 80 млн рублей 

Prim.News 25 минут назад
Ремонту подлежит участок от Автовокзала до Второй Речки.
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объявило электронные аукционы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Максимальная цена первого контракта составляет около 31,6 млн рублей, второго — 46,1 млн рублей. Финансирование — из средств бюджета Владивостокского городского округа.
По первому контракту планируется выполнить ремонт дороги по ул. Русская от пересечения с улицей Енисейской до пр. 100-летия Владивостока, в районе дома №63 по ул. Русской, по второму — участок автомобильной дороги о. Русский, от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе м. Вятлина; участок автомобильной дороги о. Русский, подъезд к океанариуму. Срок — до 30 августа 2018 года.
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