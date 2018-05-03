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Басманный суд арестовал организатора ячейки «Аум Синрикё»
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Басманный суд арестовал организатора ячейки «Аум Синрикё» 

Говорит Москва 34 минуты назад
Как пишет «Интерфакс», фигурант проходит по статье «Создание террористического сообщества и участие в нём».
По версии следствия, главари ячейки запрещённой в России организации применяли «физическое и психологическое давление на граждан, чтобы они делали пожертвования и отдавали своё имущество».
«Аум Синрикё» — неорелигиозная синкретическая террористическая тоталитарная деструктивная секта, основанная Сёко Асахарой. Всемирную известность получила после теракта в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда в ходе пяти скоординированных атак террористы распылили в подземке зарин. Погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч.
12 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни.
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