Бойцы вневедомственной охраны открыли сезон охоты на домушников

Перед началом отпускного периода экипажи управления вневедомственной охраны проводят регулярные проверки и выезды на адресам, где замечена активность предполагаемых квартирных воров. Корреспондент «ВМ» провела одно дежурство со стражами порядка.

Моментально фуражки меняются на каски и надеваются бронежилеты.

— Поступило обращение от граждан. Кто-то заметил над балконом неизвестно откуда взявшуюся веревку, — сообщили по рации.

Осмотр дома проходит в считанные минуты, и уже понятно, что оснований для беспокойства пока нет.

— Воздушный шар просто зацепился веревочкой, а соседи решили проявить бдительность, — объясняет старший сержант вневедомственной охраны Александр Степаненко . С помощью канатов и веревок воры часто проникают в окна квартир.

— День на день не приходится, бывает и несколько вызовов за дежурство. У моего коллеги из соседнего района Кузьминки, — вспоминает лейтенант Владимир Гужва, — недавно уникальный случай был. Там работала целая группа домушников. Заранее все про квартиру (тогда еще не охраняемую) и ее хозяина узнали и залезли, когда он уехал отдыхать. Жили воры в ней целую неделю, ключи и документы на машины хозяйские нашли, а потом машины, одну за другой, и угнали.

В это время снова оживает рация.

— 55-й, улица Чистова! Сработала сигнализация… Этаж последний, направляю подкрепление, — голос девушки-диспетчера звучит тревожно, с металлическими нотками.

Снова экипаж «в ружье». В дороге выясняют особенности конструкции здания, прилегающей территории, количество подъездов, этажность. Подъезжаем, группа сотрудников полиции вневедомственной охраны распределяется вокруг периметра здания. Вот и проблемная квартира. Но дверь заперта. Как выяснилось, пенсионер не рассчитал время снятия квартиры с сигнализации. Но в любом случае сигнал тревоги не останется непроверенным. У москвичей начинается пора отпусков. Поэтому нужно быть начеку. В это время совершается больше всего квартирных краж.

Например, сразу две квартиры в пятиэтажном доме попали в сферу интересов «романтиков с большой дороги». А пятиэтажки — особая категория объектов для бойцов охраны. Дело в том, что многие пятиэтажки газифицированы. Трубы, козырьки подъездов и пожарные лестницы служат отличным подспорьем для воров. Тут никакая круговая оборона не поможет, только надежная сигнализация. Благо вневедомственная охрана подоспела вовремя, и все обошлось.

Уязвимые места многоквартирного дома

— С крыши на последние этажи проникновение возможно с помощью альпинистского снаряжения.

— Новые пластиковые рамы на окнах очень легко вскрывают с одного рывка «профессионалы».

— По водосточным трубам также можно забраться в квартиру.

— Труба газовая поднимается от первого этажа на второй и проходит под окнами второго этажа по всему зданию.

— Над подъездами широкие, как площадки, козырьки.

— Пожарные Лестницы.