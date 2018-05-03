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Страны СНГ заявили в ОБСЕ о необходимости противостоять возрождению нацизма
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Страны СНГ заявили в ОБСЕ о необходимости противостоять возрождению нацизма 

РИА Новости 54 минуты назад
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Постпреды ряда стран СНГ при ОБСЕ в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявили о необходимости противостоять возрождению нацистской идеологии на пространстве организации.
Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ, озвученном на заседании постоянного совета организации.
"Памятуя о том, что стремление к практическому воплощению теорий расового превосходства стало одной из главных движущих сил Второй мировой войны, мы с тревогой отмечаем возрастание напряженности и конфронтации на пространстве ОБСЕ, возрождение нацистской идеологии, тревожный рост связанных с ней проявлений агрессивного национализма, расизма, дискриминации, нетерпимости и ксенофобии. Этому необходимо решительно и бескомпромиссно противостоять", — говорится в заявлении.
Постпреды отметили твердое намерение бороться с упомянутыми угрозами, используя, в частности, потенциал ОБСЕ, а также сообщили о своей готовности и впредь предпринимать совместные шаги, основанные на неукоснительном соблюдении норм международного права и призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма, экстремизма и ксенофобии и укрепить межнациональное и межкультурное согласие.
"На фоне множащихся вызовов безопасности и трансграничных угроз сегодня вновь востребовано объединение усилий государств на пространстве ОБСЕ в целях мирного разрешения существующих и предотвращения новых конфликтов. Мы убеждены, что это — единственный способ уберечь нынешнее и будущие поколения от бедствий новых войн", — подчеркнули дипломаты.
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