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День свободы печати: «МИР» и НАЭСМИ в Ташкенте договорились о сотрудничестве
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День свободы печати: «МИР» и НАЭСМИ в Ташкенте договорились о сотрудничестве 

Мир24 56 минут назад
В Ташкенте прошел международный круглый стол, посвященный Всемирному дню свободы печати, передает «МИР 24».
Журналисты из разных стран мира обменялись опытом укрепления самостоятельности СМИ, а также обсудили роль прессы в построении демократического правового государства. Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание меморандума о намерении между Межгосударственной телерадиокомпанией «МИР» и Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана НАЭСМИ.
«Данный меморандум — оформление нашего желания сотрудничать и работать, производить видеосюжеты, репортажи. Это возможность осуществлять обмен между телекомпанией «МИР» и НАЭСМИ», — отметил заместитель председателя МТРК «МИР» Владимир Казарезов.
Стороны надеются, что меморандум внесет вклад в развитие медийного пространства в Узбекистане.
Сегодня в Минске открылась Международная выставка СМИ. В лидерах по зрительскому ажиотажу — стенд телерадиокомпании «МИР». Зрителей и слушателей удивили не только интересными конкурсами, но и рассказали о новых проектах.
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