Продлена льготная политика уплаты НДС в мультипликационном производстве КНР

Пекин, 3 мая / Синьхуа / — Министерство финансов и Главное налоговое управление КНР недавно совместно издали уведомление о продлении льготной политики уплаты НДС в мультипликационном производстве, чтобы стимулировать развитие мультипликационного производства в Китае.

В уведомлении говорится, что с 1 января по 30 апреля 2018 года при продаже анимационного программного обеспечения, являющегося независимыми разработками предприятий, занимающихся производством мультипликации и относящихся к обычным налогоплательщикам, выплачивается НДС в размере 17 проц, однако 14 проц возвращается государством.

В уведомлении также говорится, что с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020 года при продаже анимационного программного обеспечения, являющегося независимыми разработками предприятий, занимающихся производством мультипликации и относящихся к обычным налогоплательщикам, выплачивается НДС в размере 16 проц, из которых 13 проц возвращается государством. —0—