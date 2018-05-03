Хань Чанфу: средние и крупные города Китая должны играть ведущую роль в развитии сельской местности

Тяньцзинь , 3 мая / Синьхуа / — Министр сельского хозяйства и сельских дел Хань Чанфу сегодня заявил, что текущий год является годом начала возрождения и содействия развитию села. Он неразрывно связан с помощью города в стимулировании развития сельского хозяйства.

Хань Чанфу сегодня на семинаре по вопросам сельского хозяйства и городов, состоявшемся в Тяньцзине, заявил, что строительство села в последние годы получило значительное развитие, но главными проблемами остаются неравномерное развитие городов и сел, а также неполномерное развитие сел. В настоящее время всестороннее возрождение сел по-прежнему встречает такие проблемы, как значительный объем задолженности в жилищной сфере в сельской местности, нелучшие инфраструктурные условия и невысокий уровень предоставляемого социального обслуживания.

"Только при сочетании одновременного подъема села и города можно реализовать более сбалансированное и качественное развитие. Развитие города также только в этом случае будет эффективным и устойчивым", — сказал Хань Чанфу.

Он потребовал, чтобы крупные и средние города непрерывно усиливали интегрированное развитие совместно с деревнями, которое приведет к притоку основных современных ресурсов к пригородным сельским районам, будет содействовать совместному планированию, транспортно-коммуникацонной взаимосвязаннности, совместному получению выгоды от проектов социального обслуживания, приведет к формированию отношений между городом и селом нового типа, основанным на принципах взаимного дополнения и общего процветания.

Он отметил, что необходимо полностью обдумать формирование плана развития города и деревни, координированно содействовать возведению новых домов и реконструкции старых строений в сельской местности, усиливать плановое управление строительством в деревне, ускорять решение проблемы загрязненной воды и мусора и содействие проведению «туалетной революции», а также поощрять распространение на селе применяемых в городе развитых природоохранных объектов. Также необходимо усиливать строительство инфраструктуры и сектора общественного обслуживания, координировать и улучшать способы извлечения дохода от продажи земли, продолжать повышение доли расходов на село и сельское хозяйство, а также совершенствовать инфраструктру в сельской местности. —0—