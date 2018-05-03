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Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут
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Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В четверг, 3 мая указом президента Владимира Путина на должность начальника ГУ ФСИН по Свердловской области назначен Александр Федоров. Ему 44 года, до назначения на Урал он чуть менее трех лет возглавлял аналогичное управление по Тамбовской области.
О полковнике Федорове известно, что он выпускник Уфимского института МВД, а специальное образование получил в Академии права и управления ФСИН России в Рязани.
По данным источника «АиФ-Урал» Федорова ждали в Екатеринбурге с января 2018 года, когда по управлению пошли слухи о скором прибытии нового начальника, готовящегося сменить врио Александра Шека.
«Федорова не дождались ни в январе, ни в апреле. Ждем сейчас. Известно, что он уже изучил ситуацию на Урале, в том числе и причину по которой ушел Патронов. В Екатеринбург Федоров везет новую команду управленцев — 10-15 человек, которых планирует расставить на ключевые направления. Перестановки, в частности, коснутся оперативной работы и службы тыла», — рассказал «АиФ-Урал» источник в пенитенциарном ведомстве. В пользу кадровых решений говорят публикации ряда местных СМИ, сообщавших о систематических нарушениях в уральских колониях.
Известна и судьба Александра Шека — в скором времени он ждет назначения на должность начальника одного из управлений ФСИН России. Сам Федоров может рассчитывать на получение генерал-лейтенантского звания, поскольку уральский регион считается одним из самых густонаселенных колониями.
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