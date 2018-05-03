Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут

О полковнике Федорове известно, что он выпускник Уфимского института МВД , а специальное образование получил в Академии права и управления ФСИН России в Рязани

По данным источника «АиФ-Урал» Федорова ждали в Екатеринбурге с января 2018 года, когда по управлению пошли слухи о скором прибытии нового начальника, готовящегося сменить врио Александра Шека.

«Федорова не дождались ни в январе, ни в апреле. Ждем сейчас. Известно, что он уже изучил ситуацию на Урале, в том числе и причину по которой ушел Патронов. В Екатеринбург Федоров везет новую команду управленцев — 10-15 человек, которых планирует расставить на ключевые направления. Перестановки, в частности, коснутся оперативной работы и службы тыла», — рассказал «АиФ-Урал» источник в пенитенциарном ведомстве. В пользу кадровых решений говорят публикации ряда местных СМИ, сообщавших о систематических нарушениях в уральских колониях.

Известна и судьба Александра Шека — в скором времени он ждет назначения на должность начальника одного из управлений ФСИН России. Сам Федоров может рассчитывать на получение генерал-лейтенантского звания, поскольку уральский регион считается одним из самых густонаселенных колониями.