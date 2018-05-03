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Сильно изменились? Ким Кардашьян поделилась фото почти 20-летней давности с сестрой Кортни
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Сильно изменились? Ким Кардашьян поделилась фото почти 20-летней давности с сестрой Кортни 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Как бы сестры Кардашьян — Дженнер не пытались убедить мир в том, что их красота — дар природы, все прекрасно знают, что не обошлось без хирургических вмешательств. Вот и архивное фото — лишнее тому подвтерждение. Несколько часов назад в Instagram Ким появилась фотография 1999 года, на которой она запечатлена со своей сестрой Кортни. Снимок говорит красноречивее любых слов. Глядя на фото, можно на пальцах одной руки пересчитать, что не изменили в себе сестры Кардашьян.
Впрочем, подобный архивный кадр ничуть не отпугнул фолловеров звездной семьи. Меньше, чем за сутки фото набрало почти три миллиона лайков от пользователей. К слову, сильно больше, чем обнаженные фотографии Ким, которые она публиковала в преддверии выхода своего нового аромата.
А ты бы узнала сестричек на этой фотографии, если бы не знала, кто на ней позирует?
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Фото:Instagram
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