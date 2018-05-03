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Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово более 430 кг морепродуктов из Японии
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Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово более 430 кг морепродуктов из Японии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово задержано более 430 кг морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово приостановлено оформление двух партий замороженных морепродуктов в ассортименте общим весом 432,39 кг, поступивших из Японии в сопровождении ветеринарных сертификатов от 23 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что маркировочная этикетка нанесена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения ее целостности.
«Груз задержан», — резюмировали в ведомстве.
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