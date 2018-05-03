Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово более 430 кг морепродуктов из Японии

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово приостановлено оформление двух партий замороженных морепродуктов в ассортименте общим весом 432,39 кг, поступивших из Японии в сопровождении ветеринарных сертификатов от 23 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что маркировочная этикетка нанесена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения ее целостности.

«Груз задержан», — резюмировали в ведомстве.