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Более 1 тонны охлажденной ягнятины из Австралии задержал Россельхознадзор в аэропорту Домодедово
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Более 1 тонны охлажденной ягнятины из Австралии задержал Россельхознадзор в аэропорту Домодедово 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление партии охлажденной ягнятины на кости общим весом 1 тыс. 284 кг, поступившей из Австралии в сопровождении ветеринарного сертификата от 18 апреля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что на первичной упаковке продукции отсутствуют маркировочные этикетки на русском языке», — говорится в сообщении.
Груз задержан, уточнили в пресс-службе.
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