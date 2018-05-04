Более 1 тонны охлажденной ягнятины из Австралии задержал Россельхознадзор в аэропорту Домодедово

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. «Управлением Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление партии охлажденной ягнятины на кости общим весом 1 тыс. 284 кг, поступившей из Австралии в сопровождении ветеринарного сертификата от 18 апреля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что на первичной упаковке продукции отсутствуют маркировочные этикетки на русском языке», — говорится в сообщении. Груз задержан, уточнили в пресс-службе.