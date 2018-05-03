От Нефертити до Ельцина: известные личности, страдавшие от тяги к алкоголю 

Алкоголь сопровождал человечество практически на всех этапах истории, а люди с нервной работой нередко посредством спиртного пытались снять напряжение. Неудивительно, что известные деятели, среди которых правители государств и творческие личности, иногда прикладывались к бутылке. Нефертити Помимо своей красоты, царица Египта на всю долину Нила славилась мастерством в приготовлении ячменного пива. При этом подданные Нефертити верили, что рецепт данного нефильтрованного напитка оказался позаимствован у самого Осириса. Именно последний, согласно легендам, обучил жителей Египта животноводству и земледелию. Эдгар Аллан По Из-за трагических жизненных обстоятельств известный американский писатель часто находил спасение в алкоголе. В 1849 деятель ушел из жизни вследствие белой горячки, спровоцированной, согласно одной из версий историков, серьезным алкогольным опьянением. Борис Ельцин Пристрастие этого политика к спиртному было печально известно на весь мир. Притом приближенные к президенту лица заявляли, что алкоголиком Ельцина не назвать, он просто любил выпить. Кроме того, запущенную Горбачевым антиалкогольную кампанию деятель считал крайне нелепой. Гиппократ Гений античной медицины полагал, что множество болезней возможно вылечить посредством вина. Среди рекомендаций деятеля, адресованных пациентам, часто встречались призывы к употреблению указанного напитка, но дозировка могла меняться в зависимости от недуга. Эрнест Хэмингуэй Своим трепетным отношением к алкоголю славился и этот прозаик из США. Он часто впадал в запои, регулярно посещая бары. Кроме того, отличался писатель и бурным темпераментом, сочетавшимся с изменчивым настроением. В 1961 Хэмингуэй впал в депрессию, которая в итоге привела к его самоубийству. Уинстон Черчилль Алкоголизм британского политика преследовал до самой смерти, а еще такая привычка сочеталась с тем, что Черчилль являлся заядлым курильщиком. Впрочем, что удивительно, это не помешало премьеру прожить целых 90 лет. Сам он шутил, что сумел извлечь из алкоголя больше, чем тот с него. Александр Македонский Полководца историки называют большим любителем выпить, а посвященные его победам пиры могли растягиваться на недели. В исторических записях сохранились упоминания, что к вину Македонский пристрастился еще с юных лет. Впрочем, бесследно это не прошло, поскольку в 33-летнем возрасте деятель скончался от язвы желудка, спровоцированной в том числе неумеренными дозами спиртного.