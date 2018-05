Эта мама привела в пример дочке официантку из кафе. Ответ официантки грубой матери — это нечто!

Я работаю официанткой в кафе быстрого питания. Однажды, я получила заказ от хорошо одетой женщины и ее дочери, которая была одета в форму частной школы. Женщина ругала свою дочь за оценки.

Она сказала дочери: «Если твои оценки не улучшатся, ты не поступишь в колледж и попадешь в такое же тупик, как она.» (Это было сказано в отношении меня)

На что я ответила: «На самом деле, я окончила колледж.»

Женщина возмущенно ответила: «Да, я имею в виду настоящий колледж.»

Я сказала: «Вы знаете, я окончила Техасский университет с двумя степенями.»

Женщина мне снова с упреком: «Очевидно, вы не слишком хорошо учились, если вы оказались здесь сейчас, не так ли?»

Мой ответ был не менее категоричным: «Я оказалась здесь после того, как наше Законодательное Собрание сократило финансирование государственного образования. Мой муж также имеет степень магистра в области инженерии, но был уволен по аналогичным причинам. Мы пошли на такую работу только для того, чтобы выжить и не зависеть от государственной помощи.»

(Сказала я и передала им их напитки.)

После чего добавила: «Никогда не судите о книге по обложке.»

(Женщина потеряла дар речи, а ее дочь улыбнулась и кивнула мне одобрительно)