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Эта мама привела в пример дочке официантку из кафе. Ответ официантки грубой матери — это нечто!
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Эта мама привела в пример дочке официантку из кафе. Ответ официантки грубой матери — это нечто! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Sheila Abramson serves customers of Langer’s Delicatessen in Los Angeles in 2013.
Я работаю официанткой в кафе быстрого питания. Однажды, я получила заказ от хорошо одетой женщины и ее дочери, которая была одета в форму частной школы. Женщина ругала свою дочь за оценки.
Она сказала дочери: «Если твои оценки не улучшатся, ты не поступишь в колледж и попадешь в такое же тупик, как она.» (Это было сказано в отношении меня)
На что я ответила: «На самом деле, я окончила колледж.»
Женщина возмущенно ответила: «Да, я имею в виду настоящий колледж.»
Я сказала: «Вы знаете, я окончила Техасский университет с двумя степенями.»
Женщина мне снова с упреком: «Очевидно, вы не слишком хорошо учились, если вы оказались здесь сейчас, не так ли?»
Мой ответ был не менее категоричным: «Я оказалась здесь после того, как наше Законодательное Собрание сократило финансирование государственного образования. Мой муж также имеет степень магистра в области инженерии, но был уволен по аналогичным причинам. Мы пошли на такую работу только для того, чтобы выжить и не зависеть от государственной помощи.»
(Сказала я и передала им их напитки.)
После чего добавила: «Никогда не судите о книге по обложке.»
(Женщина потеряла дар речи, а ее дочь улыбнулась и кивнула мне одобрительно)
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