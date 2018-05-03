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На проведение во Владивостоке светового пиротехнического музыкального шоу «Стихия в Океане» выделили 3,5 млн рублей
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На проведение во Владивостоке светового пиротехнического музыкального шоу «Стихия в Океане» выделили 3,5 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Оно пройдет 26 августа.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр „Океан“ (Владивосток) объявило запрос предложений на оказание услуг по организации и проведению светового пиротехнического музыкального шоу „Стихия в Океане“ с участием тепловых аэростатов.
Максимальная цена контракта составляет 3,5 млн рублей. Шоу пройдет 26 августа 2018 года на улице Артековской в пригороде Владивостока. Предполагается задействовать два тепловых аэростата с цветной оболочкой, два тепловых аэростата в расцветке триколор (флаг России), один тепловой аэростат, брендированный логотипом ВДЦ „Океан“.
Шоу должно сопровождаться звуком, музыкой с использованием профессионального звукового оборудования. Также предусмотрено использование фейерверков.. Продолжительность шоу — не менее 15 минут.
Итоги запроса предложений подведут 8 мая.
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