Парковки без границ: УФАС завело дело на челябинскую думу за платные места для машин

Антимонопольная служба завела дело на челябинскую городскую думу из-за множества нарушений, которые допустили при создании платных парковок. Как сообщила заместитель руководителя челябинского УФАС Наталья Сапрыкина, речь идёт об отсутствии информации о платных местах, их границах и стоимости. Обслуживание парковок передают частным компаниям без торгов. Депутатам указали на всё это ещё в прошлом году, но до сих пор нарушения не устранили.

Места парковок, в том числе платных, закреплены за МБУ «Городские парковки». Сейчас в списке 116 таких мест. При этом, как отмечают в антимонопольной службе, в штате учреждения всего 28 человек.

— В итоге организацию деятельности парковок МБУ фактически самостоятельно не осуществляет, а заключает без торгов договоры на обслуживание с другими организациями, — отмечают в УФАС. — Например, парковкой на Чичерина, 2 занимается ООО «АртСтрой-М». Эта компания получает плату с пользователей парковки и перечисляет МБУ. За оказанные услуги «Городские парковки» платят «АртСтрой-М» восемь тысяч рублей в месяц.

МБУ «Городские парковки» полагает, что все переданные ему площадки являются платными. Но в документах это нигде не прописано.

Ещё одно нарушение — на парковках нет информации о том, как ими пользоваться и сколько это стоит.

Недавно комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил соглашение с ООО «Администратор Челябинского парковочного пространства» о создании 68 платных парковок, но их границы оказались размыты. По документам невозможно определить ни количество мест для машин, ни ширину, ни длину парковки.

— Всё это создает преимущество отдельным компаниям, в том числе располагающим сведениями о реальных границах парковок, на которых возможно осуществлять деятельность, — считают в УФАС. — Антимонопольная служба выдавала предупреждение об устранении нарушений, но оно не выполнено. В связи с этим в отношении гордумы возбуждено дело по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Дело рассмотрят 10 мая.

Платные парковки планируют сделать от автодороги «Меридиан» до городского бора, от улиц Курчатова и Худякова до Труда. Всего будет задействовано 38 улиц. В числе прочих Васенко, Витебская, Воровского, Елькина, Карла Маркса , Кирова, Коммуны, Красная, проспект Ленина, Лесопарковая, Плеханова, площади МОПРа, Революции, Ярославского, Привокзальная, улица Пушкина, Российская, Свердловский проспект, Энгельса, Энтузиастов, Тимирязева, Труда, Цвиллинга, Советская, Сони Кривой.12 апреля глава города Евгений Тефтелев во время общения с читателями 74.ru в режиме онлайн заявил о создании первых 20 платных парковочных мест. Их организацией займётся компания «РВМ Капитал». Власти подписали с ней соглашение.

Мы поинтересовались у читателей 74.ru, готовы ли они платить за парковку своих автомобилей. Более 42% опрошенных ответили, что не будут пользоваться платными парковками вообще, почти 36% сказали, что платить не будут. Остальные поддержали проект создания единого парковочного пространства. При этом 13,2% уточнили, что готовы платить, только если появятся новые парковочные места.