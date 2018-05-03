Парковки без границ: УФАС завело дело на челябинскую думу за платные места для машин 

Антимонопольная служба завела дело на челябинскую городскую думу из-за множества нарушений, которые допустили при создании платных парковок. Как сообщила заместитель руководителя челябинского УФАС Наталья Сапрыкина, речь идёт об отсутствии информации о платных местах, их границах и стоимости. Обслуживание парковок передают частным компаниям без торгов. Депутатам указали на всё это ещё в прошлом году, но до сих пор нарушения не устранили.
Места парковок, в том числе платных, закреплены за МБУ «Городские парковки». Сейчас в списке 116 таких мест. При этом, как отмечают в антимонопольной службе, в штате учреждения всего 28 человек.
— В итоге организацию деятельности парковок МБУ фактически самостоятельно не осуществляет, а заключает без торгов договоры на обслуживание с другими организациями, — отмечают в УФАС. — Например, парковкой на Чичерина, 2 занимается ООО «АртСтрой-М». Эта компания получает плату с пользователей парковки и перечисляет МБУ. За оказанные услуги «Городские парковки» платят «АртСтрой-М» восемь тысяч рублей в месяц.
МБУ «Городские парковки» полагает, что все переданные ему площадки являются платными. Но в документах это нигде не прописано.
Ещё одно нарушение — на парковках нет информации о том, как ими пользоваться и сколько это стоит.
Недавно комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил соглашение с ООО «Администратор Челябинского парковочного пространства» о создании 68 платных парковок, но их границы оказались размыты. По документам невозможно определить ни количество мест для машин, ни ширину, ни длину парковки.
— Всё это создает преимущество отдельным компаниям, в том числе располагающим сведениями о реальных границах парковок, на которых возможно осуществлять деятельность, — считают в УФАС. — Антимонопольная служба выдавала предупреждение об устранении нарушений, но оно не выполнено. В связи с этим в отношении гордумы возбуждено дело по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Дело рассмотрят 10 мая.
Платные парковки планируют сделать от автодороги «Меридиан» до городского бора, от улиц Курчатова и Худякова до Труда. Всего будет задействовано 38 улиц. В числе прочих Васенко, Витебская, Воровского, Елькина, Карла Маркса, Кирова, Коммуны, Красная, проспект Ленина, Лесопарковая, Плеханова, площади МОПРа, Революции, Ярославского, Привокзальная, улица Пушкина, Российская, Свердловский проспект, Энгельса, Энтузиастов, Тимирязева, Труда, Цвиллинга, Советская, Сони Кривой.12 апреля глава города Евгений Тефтелев во время общения с читателями 74.ru в режиме онлайн заявил о создании первых 20 платных парковочных мест. Их организацией займётся компания «РВМ Капитал». Власти подписали с ней соглашение.
Мы поинтересовались у читателей 74.ru, готовы ли они платить за парковку своих автомобилей. Более 42% опрошенных ответили, что не будут пользоваться платными парковками вообще, почти 36% сказали, что платить не будут. Остальные поддержали проект создания единого парковочного пространства. При этом 13,2% уточнили, что готовы платить, только если появятся новые парковочные места.