Челябинская Гордума стала фигурантом дела УФАС по платным парковкам

Антимонопольная служба Челябинской области нашла ряд серьезных нарушений в действиях муниципального учреждения «Городские парковки». Как следует из названия, организация занимается обслуживанием уличных паркингов. Однако ее полномочия определяет Городская дума. И, как следует из заключения УФАС, депутаты их не доработали.

В частности, ведомство не устроило, что МБУ «городские парковки» получило право управления автомобильными местами без торгов, чем нарушило закон о конкуренции. Во-вторых, бюджетное учреждение не установило на парковках информационных стендов с указанием правил пользования, порядком и размером платы, а также перечнем категорий машин, которые могут ей пользоваться.

В-третьих, антимонопольщиков смутил тот факт, что за МБУ закреплено 116 парковок, однако в штате учреждения числится всего 28 человек. Из них два руководителя, четыре бухгалтера, пять сотрудников организационно-правового отдела, восемь человек из отдела агентских договоров и девять — из службы хозобеспечения.

В итоге, чтобы обслуживать парковки, МБУ заключает договора с частниками, которые собирают с автомобилистов деньги и перечисляют их МБУ, а там, в свою очередь, платят частникам за оказанные услуги. Договоры со сторонними компаниями также заключаются без торгов.

При этом в городе создаются еще 68 платных парковок, но четких границ участков, на которых они появятся, нет.

«Ранее Челябинскую городскую Думу уже предупреждали о необходимости внести изменения в Правила пользования парковками. Часть корректив была внесена, но не полностью», — отметили в УФАС.

В связи с этим антимонопольный орган завел дело на Гордуму по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Его рассмотрение отложено на 10 мая 2018 года.