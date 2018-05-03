Арденнская битва: последняя попытка Гитлера изменить ход войны

К концу 1944 года фашистская Германия оказалась на грани катастрофы. Последней попыткой переломить ход войны стала Арденнская операция, закончившаяся провалом.

«Все может быть»?

Когда-то в средние века в Арденнском лесу стояли замки феодалов и прятались банды-рыцарей разбойников. И никто, даже Вальтер Скотт не мог впоследствии предвидеть, что место действия его романа «Квентин Дорвард» станет местом одного из кровопролитных сражений Второй мировой войны…, было понятно. И то, что конец близок, тоже понимали все. Но Гитлер тешил себя иллюзиями на возможный раскол среди противников Германии. Поэтому, по его мнению, нужно было ударить по англо-американцам на западе. А там «все может быть».

С этой целью было решено провести наступательную операцию в Арденнах, которая получила кодовое название «Вахта на Рейне », и попытаться разбить союзников на подступах к Германии в Бельгии Нидерландах , и высвободить силы для Восточного фронта, где советские войска уже стояли у ворот рейха.

Хорошо известно, что побеждает противника, прежде всего тот, кто хорошо осведомлен о его планах. Вот почему не следует жалеть денег ни на шпионов, ни на техническое обеспечение шпионажа на всех уровнях. Вот и американской разведке было заранее известно о планах немецкого командования еще в ноябре 1944 года, поскольку она могла читать германские шифровки системе «Ультра», к тому же знала обо всех перемещениях немецких войск и их концентрации к востоку от Арденн благодаря данным воздушной разведки.

Подготовка

Таким образом, американское командование имело возможность заранее подготовиться к отражению наступления противника, расположив крупные группировки войск к северу и к югу от Арденн. В самих Арденнах оборона была преднамеренно ослаблена, чтобы, когда немцы прорвутся на 100 км на запад окружить их ударами с флангов. То есть немецкое командование допустило серьезную ошибку, не просчитав таких последствий от наступление в Арденнах. Впрочем, в той обстановке это было бы в любом случае «наступлением отчаявшихся», а место… место особой роли даже и не играло!

Впрочем, несмотря на все трудности, немцы подготовились к наступлению достаточно хорошо. Собрали всех, кто знал английский язык, и переодели их в американскую форму, создав из них штурмовые отряды под руководством Отто Скорцени, которые должны были сеять панику у американцев в тылу и уничтожать штабы и командиров.

Часть танков «Пантера» замаскировали под американские: навесили другие фальшборты, закрыли металлическими листами башни, сняли с пушек дульные тормоза, а на броне нарисовали большие белые звезды.

Время для наступления было выбрано по погодным условиям так, чтобы англо-американская авиация не могла бы летать. Было задействовано большое количество танков «Королевский тигр», а также реактивные самолеты. И надо сказать, что когда наступление было начато, все это принесло свои плоды!

Провал

Командовал операцией фельдмаршал В. Модель, приказавший начать ее утром 16 декабря 1944 года, а уже к 25 декабря немцы продвинулись на 90 км вглубь обороны противника. Главной целью, разумеется, были мосты через реку Маас, хотя немцы не могли не понимать, что они заминированы и будут взорваны при малейшей угрозе! Тем не менее, затем они планировали наступать на Антверпен и на столицу Бельгии — Брюссель . Нехватку топлива немцы рассчитывали восполнить за счет захвата складов с горючим в Льеже и Намюре.

Как только наступление началось, немецкие коммандос Отто Скорцени и «фальш-пантеры» рванулись в тыл американских войск, но как и всегда бывает в подобных случаях, все именно случай и решил. Кто-то из немцев попросил о заправке и вместо «gas», попросил залить ему «petroleum». И с литературной точки зрения это было правильно, вот только сами американцы так не говорят!

Одним словом, диверсантов раскрыли, их машины были сожжены из базук, однако дело этим не ограничилось. Был отдан приказ всех подозрительных американцев спрашивать о том, что могли знать только лишь «стопроцентные американцы», что в свою очередь привело к немало количеству курьезных случаев, вплоть до задержания высших офицеров, естественно, не знавших много такого, чего знали подчиненные им рядовые.

Впрочем, операция в Арденнах пошла «не так» с самого начала не только из-за этого. Так, например, 101-я воздушно-десантная дивизия СШ держала оборону в городе Бастонь и немецкая 5-я танковая армия взять его так и не смогла. 7-я американская танковая дивизия пять дней удерживала город Сен-Вит недалеко от бельгийско-германской границы. По плану немцы должны были взять его в 18:00 17 декабря, но сделали это только 21-ого. Оборона обоих городов серьезно сбавила темпы немецкого наступления, что позволило союзникам перебросить в Арденны дополнительные силы.

Ответный удар

19 декабря 1944 г. генерал Эйзенхауэр решил, что самое время нанести ответный удар, который наметили на 22 декабря. И тут на помощь союзникам пришла еще и погода! Теперь их авиация могла оказывать эффективную поддержку обороняющимся и наступающим войскам, и бомбить линии снабжения немецких войск, которые испытывали острую нехватку горючего, так как не смогли захватить склады в Льеже и Намюре. Не смогли они также и захватить и мосты через реку Маас, хотя и находились всего лишь в 6 км от моста в городе Динан — последний населенный пункт на пути к Маасу! Так, к 25 декабря 1944 года наступление немецких войск в Арденнах закончилось полным провалом.

Несмотря на приказы Гитлера продолжать атаки, немецкие войска начали отступать. «Последний блицкриг» завершился.

1 января 1945 в результате ударов немецкой авиации, в том числе и реактивных истребителей Me.262 по аэродромам союзников, там было уничтожено не менее 260 самолетов союзников. Однако и люфтваффе также потеряли более 300 самолетов, что резко сократило их боевую мощь. В этот же день немцы вновь перешли в наступление в Эльзасе в районе Страсбурга , чтобы оттянуть силы союзников от Арденн, но результатов этот удар не дал.

Схватка на смерть

Обескровленные и озлобленные германские войска дрались с крайним ожесточением. Участились расстрелы американских военнопленных. В частности, известен расстрел во время «Бойни при Мальмеди», после которой в американской армии были отданы приказы, запрещавшие брать в плен парашютистов и солдат СС.

1 января 1945 года в деревне Шенонь американскими войсками в отместку за бойню у Мальмеди было также расстреляно около 60 немецких военнопленных. Так что нарушения норм ведения войны во время боев в Арденнах хватало с обеих сторон!

К 29 января союзники полностью ликвидировали Арденнский «выступ» (именно поэтому в американской историографии данная операция и называется «Battle of the Bulge» — «Битва за Выступ»), и начали вторжение в Германию. Вермахт потерял в боях более трети своей бронетехники и практически все самолеты (в том числе и реактивные), участвовавшие в операции, израсходовал топливо и боеприпасы, которых ему и так не хватало.

Правда, арденнская операция задержала наступление союзников на Рейне на шесть недель: так как его пришлось его перенести на 29 января 1945. Но с другой стороны союзники понесли меньше потерь, поскольку немецкие войска были разбиты на местности, где мобильным войскам союзников было проще действовать, тогда как если бы немцы оставались на укреплениях «Линии Зигфрида», то победа над ними стоила бы значительно больших потерь. Так что и тут выгода была всецело на стороне союзников, а не германского командования!

Пересуды

Интересно, что тема сражения в Арденнах не избежала и пристального интереса со стороны консприрологов, убежденных в повсеместном существовании заговоров «темных сил». Впрочем, идею «заговора» в данном случае подбросил им советский кинофильм «Секретная миссия», снятый в 1950 году.

Там первоначальное отступление союзников в Арденнах представлено как повальное бегство, а их последующее успешное контрнаступление — как результат секретного сговора американских и немецких правящих кругов: мол, немцы должны не оказывать сопротивления на Западе, но бросить все свои силы на Восточный фронт, то есть все они были «плохие». Впрочем, того, что какие-то закулисные переговоры где-то и кем-то об этом велись, сегодня нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, так как очень много документов по войне засекречены вплоть до 2045 года!