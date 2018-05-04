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Минобороны: 13 тысяч пехотинцев примут участие в параде Победы в Москве
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Минобороны: 13 тысяч пехотинцев примут участие в параде Победы в Москве 

RT на русском 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
В составе пеших колонн парада Победы в 2018 году в Москве пройдут 13 тысяч человек. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
«В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчёта увеличено до 13 тысяч человек», — заявил он.
По его словам, в состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений и представители силовых ведомств.
«Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчёт Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», — пояснил Салюков.
Накануне в Москве состоялась последняя вечерняя репетиция парада Победы.
В ходе парада 9 мая будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.
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