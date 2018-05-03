Правительство Медведева: Шесть лет ни шатко ни валко

Эта неделя станет последней для нынешнего состава российского правительства . Сегодня в качестве его главы свое последнее публичное мероприятие провел Дмитрий Медведев . Когда он заступал на пост премьера в мае 2012 года, российская экономика росла быстрее, чем мир в целом. Сейчас показатели экономического роста колеблются около нуля. Однако катастрофического провала, которого многие ожидали после начала войны на Украине и возвращения Крыма , не произошло. НСН подвела итоги шестилетнего премьерства Медведева и узнала у экспертов, какими достижениями и неудачами запомнится руководимое им правительство.

Украинский кризис и последовавшее за ним ухудшение международного положения России считает главным провалом уходящего кабинета министров музыкальный критик Артемий Троицкий . «Если проводить соревнование между министерствами, то все сработали или плохо, или ужасно, или совсем ужасно. Но хуже всех сработало министерство иностранных дел , поскольку Россия рассорилась со всеми своими соседями, со всеми стратегическими партнерами, тактическими партнерами, и осталась практически одна, изолированная от всего мира. Конечно, здесь вина не только господина Лаврова, но во внешней политике мы понесли самые серьезные потери», — указал он в беседе с НСН.

Действительно, мало кто мог представить в мае 2012-го, что несколько лет спустя мы будем жить в условиях то ли гибридной, то ли информационной, то ли новой холодной, то ли вообще, по образному сравнению главы сербского МИДа, ледяной войны. Определений много, а смысл один: тогда была другая Россия и, в общем-то, другой мир. Тогда живущим в Лондоне детям российских олигархов и в голову бы не пришло жаловаться на то, что им стыдно быть русскими. А сейчас это никого не удивляет.

Игорь Бунин. Однако именно потому, что страна в последние годы существует в условиях все более сложной внешнеполитической конъюнктуры, удержание социально-экономической ситуации под контролем можно считать главной заслугой Медведева и его министров. Так считает президент Центра политтехнологий

«Самое большое достижение правительства — может быть, это связано не столько с Медведевым, сколько с экономическим блоком, что экономического провала, такого абсолютного провала не произошло, равновесие удалось удержать», — отметил он в беседе с НСН.

Эту позицию разделяет и экономист Никита Кричевский . Причем он не считает нулевой рост российской экономики признаком кризиса или застоя, а предлагает расценивать его как «отрезвление» после эпохи нефтяного бума начала века.

«Медведеву и его кабинету удалось осуществить мягкую посадку российской экономики и социальной сферы после нефтяного безумия нулевых и первой половины десятых. По факту, никакого кризиса в российской экономике нет, есть лишь отрезвление от того безумия, которое мы наблюдали все предыдущие 12 лет, когда цены на нефть били мыслимые и немыслимые рекорды», — напомнил собеседник НСН.

Обратной стороной этого балансирования на краю экономической пропасти стало отсутствие развития и реформ. «Самый большой недостаток — что никаких реформ не было проведено. Реформы отсутствовали как таковые. Все ожидали выборов — „выборы, выборы, выборы, после выборов все сделаем“. А так ничего и не сделали! В результате получилось, что правительство просто пыталось зашить всякие дырочки, которые возникали то там, то сям. Ни одной реформы не проведено, в результате ситуация — что в 2014 году, что сейчас — в экономическом смысле изменилась, в экономико-политическом — нет. То есть реформы не проведены, ситуация такая же напряженная, как и была, но ничего не рухнуло. Все пока более-менее. В этом и успех Центробанка , надо понимать. Но локомотивом, которым должен быть премьер, чтобы менять ситуацию, он не стал», — указывает Бунин.

Совсем иначе видит причины социально-экономической стагнации директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин . По его мнению, она стала следствием не объективных, а субъективных факторов. Прежде всего — деятельности, а точнее бездействия главы правительства.

«Медведев запомнился чудовищными заявлениями, за которые в демократической стране человек был бы навсегда изгнан из общественной деятельности. В ситуации, когда федеральный бюджет захлебывался от денег, он отказался повышать пенсии пенсионерам Крыма с формулировкой «денег нет, но вы держитесь». Он отказался повышать зарплаты врачам, учителям, сказав, что если учителя хотят жить по-человечески, то они должны уйти в бизнес. Господин Медведев запомнился тем, что он шесть лет занимался публичным, демонстративным и исключительно успешным саботажем майских указов президента Путина, которые так и не выполнены. Он с предельным цинизмом заявлял, что на выполнение этих указов нет денег. В том числе был год, когда он заявил, что нужен триллион рублей на выполнение указов, а денег нет у его правительства, хотя в тот же самый год неиспользованные остатки средств на счетах федерального бюджета выросли на полтора триллиона рублей. То есть в полтора раза больше требуемой суммы. Так что господин Медведев — чемпион по безнаказанному саботажу указаний своего непосредственного начальства. И в целом по циничности и, на мой взгляд, мерзости», — заявил Делягин в беседе с НСН.

Не в столь черном цвете воспринимает прошедшие шесть лет зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин . Он напомнил о завершении нескольких значимых социальных проектов, в частности, в сфере здравоохранения.

«Была реализована масштабная программа инфраструктуры в медицине. Создана сеть центров высокотехнологичной медицины, в результате чего количество высокотехнологичных операций выросла почти в десять раз. В стране практически ликвидирован дефицит мест в детских садах. Была реализована большая программа ликвидации ветхого и аварийного жилья, радикально сократилось число аварийных домов. Создана сеть многофункциональных центров, Россия вышла на передовые рубежи в информационном обслуживании населения. Это в разы сократило время стояния людей в очередях. Предприняты значимые усилия в реализации майских указов президента, повышались зарплаты в социальной сфере, — перечислил он. — Были сокращены родильные дома, однако возросла техническая вооруженность перинатальных центров. В результате Россия серьезно продвинулась в сокращении детской смертности. Именно это привело к существенному росту средней продолжительности жизни. Так формулы считаются, смертность вносит самый большой вклад в продолжительность жизни».

Также, по словам социолога, в стране произошло сокращение потребления алкоголя и табакокурения. Правда, без накладок не обошлось. «При оптимизации сети медучреждений были сокращены фельдшерские пункты там, куда ни на какой козе не доедешь. Увеличилось время прибытия скорой помощи. Окончательно сложилась система ЕГЭ. Но при этом шли по неправильному пути сокращения требований к уровню знаний учащихся, чтобы поднять средний балл оценок по ЕГЭ. В результате уровень образования сильно ухудшился», — признал собеседник НСН.

В общем, социально-экономическая ситуация в стране, считает Артемий Троицкий, «кисло-сладкая»: есть серьезные минусы, есть какие-то удачи, «в целом все ни шатко ни валко». А вот культурное развитие он оценивает на «три с минусом». И то лишь благодаря тому, что все еще обильна Россия талантами.

«Министр культуры Мединский себя зарекомендовал как человек малограмотный и не обладающий хорошим художественным вкусом. Зарекомендовал себя как плохой политик, поскольку очень многих против себя восстановил и спровоцировал энное количество совершенно неприличных и позорных скандалов. Самый из них нехороший и долго играющий — это история с Кириллом Серебренниковым , которая, насколько мне известно, порождена именно министерством культуры , а не следственными органами. Если говорить о достижениях в области культуры, то в нашей стране было снято некоторое количество хороших фильмов, в частности, Андреем Звягинцевым . Есть у нас несколько шикарных театральных режиссеров, и у них много постановок. Я имею в виду того же Серебренникова, и Костю Богомолова, и Мирзоева и других. Но, как мне представляется, все эти достижение произошли не благодаря, а вопреки деятельности министерства культуры. Они прорастали независимым образом, часто просто как трава сквозь асфальт. Что касается министерства, то оно озабочено исключительно какой-то патриотической линией, которая так искусственно и навязчиво существовать вообще не должна», — подчеркнул музыкальный критик в беседе с НСН.

В научной сфере тоже особых достижений не было. Да и трудно их ожидать, если снижается уровень образования. Космическая отрасль, когда-то визитная карточка российской науки, пребывает в той же ситуации вялотекущей неопределенности, что и другие сферы экономики. Поэтому успехом можно считать уже сохранение ранее достигнутых результатов.

«Мы сохранили свои позиции в пилотируемой космонавтике. Мы остаемся единственной страной, которая может гарантировано отправить человека в космос и гарантировано вернуть его на землю. И, может быть, второе достижение, это появление ракеты-носителя «Ангара». Минусов у нее довольно много, тем не менее это единственная новая ракета, которая появилась после распада Советского Союза», — отметил в беседе с НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

Подводя итоги деятельности правительства Дмитрия Медведева определенно можно сказать, пожалуй, только одно: могло быть хуже. И, судя по все более настойчивым слухам в околовластных кругах, которые прочат Медведеву сохранение поста премьера и в новом правительстве, к тому же выводу пришел и президент.

«Если мы говорим о том, кого бы мы могли пожелать видеть на посту премьер-министра дальше, я думаю, что Медведев — не худший вариант, потому что лидирующую роль в определении политики играет Путин. О его независимых заслугах мы говорить не можем», — напомнил НСН бывший министр экономики Евгений Ясин

Но не будем забывать, что хоть явного провала в экономике удалось избежать, текущая стагнация по сути такой же провал. Non progredi est regredi — это еще древние римляне понимали. Рост ВВП в пределах одного процента, когда мировая экономика растет на три-четыре процента в год означает, что отставание России постепенно увеличивается. Не только от развитых, но и от многих развивающихся стран.

«У нас средний рост меньше одного процента в год. То есть мы растем примерно в восемь раз медленнее Китая , примерно в семь раз медленнее Индии и примерно в три раза — чем весь остальной мир, — напомнил политик и экономист Владимир Рыжков . — В 1999 году Россия имела долю в мировой экономике 2%. Сейчас — 1,7%. Сегодня Россия занимает меньше места в мире, чем в лихие 90-е», — заключил эксперт.

А это значит, что без реформ Россия окончательно превратится в « Нигерию в снегах», как ее когда-то охарактеризовал сооснователь Google Сергей Брин . Но проводить их будет не Медведев, даже если останется главой правительства, уверен Игорь Бунин.

«Это решение президента, который видит в Медведеве безопасность и преемственность. Я думаю, что одновременно он придаст ему Кудрина , который будет заниматься экономическими реформами. Это кадровое решение, которое свойственно президенту, который, с одной стороны, хотел бы сохранить некое равновесие, а с другой — провести реформы. Он принял такое амбивалентное, двойственное, гибридное решение, но это его решение», — сказал он.

Но как же застарелый конфликт между Алексеем Кудриным и Дмитрием Медведевым? Ведь именно потому Кудрин и ушел с поста министра финансов в 2011 году, что не хотел подчиняться Медведеву в качестве главы правительства после возвращения Путина из Белого дома в Кремль.

«Кудрин будет не под Медведевым. Он будет отвечать за блок реформ, он будет не в правительстве, а в администрации президента . Это будет не вертикаль, а равноправное партнерство. А над ними будет Путин. Он отдал приказ, чтобы реформами занимался Кудрин. А у Медведева есть одно хорошее свойство — он приспособлен для любой политики», — заключил глава ЦПТ.

Сергей Подосёнов