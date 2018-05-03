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Ввод электростанций в Крыму снова переносится
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Ввод электростанций в Крыму снова переносится 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил журналистам, что срок ввода электростанций в Крыму переносится на октябрь-ноябрь 2018 года. По его словам, это связано с отставанием газовой инфраструктуры.
«ФедералПресс» напоминает, что правительство ранее сдвинуло сроки ввода первой очереди станций на май 2018 года, второй — на июнь. Общая стоимость строительства двух электростанций общей мощностью 940 мегаватт составит $1,1 миллиарда. Полуостров также получает электроэнергию через энергомост по дну Керченского пролива.
«Пока газовые сети не будут введены в эксплуатацию должным образом, допуск станции к вводу в эксплуатацию не получат», — сказал он. Черезов добавил, что первые блоки будут введены в эксплуатацию в октябре, вторые блоки — в ноябре. Он не исключил, что станции могут быть достроены быстрее, если все проблемы будут решены.
Как ранее писал «ФедералПресс», строительство электростанций ведет государственная инжиниринговая компания Технопромэкспорт, входящая в госкорпорацию Ростех. На станциях планируется установить турбины производства немецкого концерна Siemens, которые были перевезены в Крым в обход европейских санкций.
Фото: pxhere.com
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