Бывшая девушка Егора Крида родит первенца мужу-миллиардеру

В июне 2016 года бывшая девушка Егора Крида вышла замуж. Ее избранником стал 64-летний египетский предприниматель Оссам Фати Раба Аль-Шариф. Роскошная свадьба состоялась на греческом острове Санторини. На торжественной церемонии присутствовало 150 гостей. Многие не верили в искренность чувств пары, Дели неоднократно отвечала на критику многочисленных подписчиков в соцсетях, а теперь, судя по всему, решила продемонстрировать свою любовь к избраннику не словом, а, как говорится, делом.

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На своей странице в Instagram Ксения подтвердила, что ждет первенца от мужа-миллиардера, который старше нее аж на 36 лет. На фото Дели позирует в желтом купальнике, демонстрируя заметно округлившийся живот. «Благословенный», — коротко подписала снимок модель, а в комментариях к публикации получила множество поздравлений со скорым прибавлением.

"Все догадывались, искренне поздравляю, ты так этого хотела!", «Поздравляем! Легкой беременности», Поздравляю Вас с такой приятной новостью! Берегите себя! Надеюсь, у такого светлого человека все хорошо пройдет", «Наконец-то решились! Давно пора!», — писали пользователи.

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Напомним, что до замужества Ксения состояла в отношениях с Егором Кридом. Они познакомились в соцсетях, какое-то время встречались, однако их роман был непродолжительным. Сейчас музыкант ищет девушку своей мечты в шоу «Холостяк», за его внимание борются сразу 20 конкурсанток.