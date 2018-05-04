28-летняя экс-девушка Егора Крида родит первенца 64-летнему мужу-миллиардеру

В июне 2016 года бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели вышла замуж. Ее избранником стал 64-летний египетский бизнесмен Оссам Фати Раба Аль-Шариф. Многие не верили в искренность чувств пары, но девушка старалась не обращать внимания на критику.

Вчера вечером Ксения подтвердила, что ждет первенца от мужа-миллиардера, который старше ее на целых 36 лет. На фото, опубликованном в ее микроблоге, Дели позирует в желтом купальнике, демонстрируя заметно округлившийся живот.

«Все догадывались, искренне поздравляю, ты так этого хотела!», «Поздравляем! Легкой беременности», Поздравляю Вас с такой приятной новостью! Берегите себя! Надеюсь, у такого светлого человека все хорошо пройдет», «Наконец-то решились! Давно пора!», — написали фолловеры модели.

Фото: Instagram