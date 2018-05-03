Позор области: епископ Ряховский прокомментировал высылку студентки за репост

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, епископ Сергей Ряховский прокомментировал ситуацию в Нижнем Новгороде, где за репост видео о Боге и приглашения на студенческую вечеринку собираются депортировать студентку из Зимбабве . «КВ» тоже рассказывал об этой истории. По его мнению, это наносит урон имиджу России как веротерпимому и многоконфессиональному государству, что особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Летом 2016 года вступили в силу поправки к ряду федеральных законов, в том числе к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые известны как «закон Яровой». В СМИ больше говорилось о той части, которые касались обязательств телефонных провайдеров и компаний мобильной связи раскрывать данные о своих абонентах и сохранять их записи на протяжении ряда лет. Но одна из частей данного закона касалась введения в закон о свободе совести такого понятия, как миссионерская деятельность.

Следует заметить, что дискуссия об этом велась специалистами, представителями правоохранительных органов на протяжении последних 20 лет. И все, включая, прежде всего, представителей религиозных конфессий и религиоведов, соглашались с тем, что введение данного термина в область права невозможно, так как миссионерская деятельность — это неотъемлемая часть вероучения практически любой религии. Но в каждой религии и даже в рамках одного вероучения могут быть свои тонкости и особенности, которые регламентируют законодатели, они возможны, но законодательство в силах регламентировать, запрещать и определять наказание для людей под маской религиозной проповеди, призывающих к насильственным, экстремистским и еще каким-то там античеловеческим действиям, с чем законодательство вполне справлялось и до принятия «закона Яровой». Еще до принятия законопроект получил отрицательное заключение правового управления Администрации Президента РФ , собственного правового управления Государственной Думы РФ . Все эти материалы находятся на сайте Госдумы в открытом доступе. Также однозначно отрицательное мнение было высказано со стороны всех религиозных конфессий. Важно отметить, что представителей конфессий не привлекли к работе над законопроектом, вполне вероятно, правоохранительные органы предвидели несогласие религиозных организаций.

Однако почти два года назад закон был принят, и теперь там есть понятие «миссионерская деятельность». В соответствии с законом оно определяется следующим образом. Это случай, когда официальный представитель какого-либо религиозного объединения распространяет сведения о своём вероучении среди лиц, не относящихся к этому объединению, с целью их вовлечения в деятельность своего религиозного объединения. И чтобы осуществлять подобную деятельность, должна быть совокупность всех этих факторов и, собственно, документ, подтверждающий полномочия миссионера, выданный религиозной организацией.

За прошедшее время в некоторых регионах ретивые правоохранители бросились искать нарушения данной нормы. И чуть больше чем в 20 регионах такие «нарушения» были найдены. Например, в Башкирии бабушка-пенсионерка на улице подарила прохожему Новый Завет в Синодальном переводе, и о, ужас, эти действия полиция сочла миссионерской деятельностью. Бабушку как злостного экстремиста привлекли к ответственности, осудили и оштрафовали на 10 тысяч рублей, что соответствует ее месячной пенсии. На Урале протестантскую религиозную организацию осудили и оштрафовали на крупную сумму за то, что вывеска с указанием наименования церкви была размещена только на одной центральной двери молитвенного дома, а на оставшихся четырёх (запасные пожарные выходы) таких табличек не было.

Не менее комичный случай произошел в Самаре , где за миссионерскую деятельность привлекли церковь, в помещении которой индивидуальный предприниматель, арендовав небольшую площадь, торговал как религиозной, так и художественной литературой, и учебниками. Однако, даже продаваемая ИП-шником религиозная литература, по мнению полиции, должна иметь церковную маркировку! Перечисление этих абсурдных прецедентов можно продолжать, на сегодняшний момент их по России около 600. Но всех превзошла Нижегородская область , за которой числится более 5% всех случаев. Последний прецедент, получивший большой резонанс и в региональных, и в центральных СМИ, это история вокруг девушки-протестантки из Зимбабве, студентки 6 курса медицинской академии. Дело в том, что у Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), начальствующим епископом которого я являюсь, есть соглашение с рядом посольств иностранных государств, в основном, Африканского континента, которые направляют своих студентов по государственным и частным программам для обучения в российских вузах. Значительная часть населения этих стран христианского, протестантского вероисповедания. Например, около 85% населения Зимбабве, являются христианами, и большая часть из них — протестанты. И существует соглашение, о том что, в тех городах, где студенты проживают, они получают возможность посещать церковь своей конфессии. В Нижнем Новгороде Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Посольство Иисуса» посещали до недавнего времени около 400 студентов, для которых проводятся специальные богослужения с переводом на английский язык и на французский (для студентов из Кот-д’Ивуара). Более того, церковь старается максимально помочь молодым ребятам, оказавшимся в другой стране, культуре, языковом окружении, максимально адаптироваться, в том числе по необходимости предоставляя безвозмездно помещения для студенческих встреч, национальных праздников и просто общения. Именно за это зацепились правоохранительные органы, до этого проведя ряд прокурорских и прочих проверок, но не найдя никакого иного повода. Однако одержимые желанием привлечь хоть за что-то, просматривая страницу ВКонтакте у одной из студенток, прихожанок церкви, обнаружили приглашение на вечер африканской музыки «Welcome party» и выдали это за миссионерскую деятельность. Как вы уже понимаете, в этом не было ни попытки вовлечения, ни пересказа вероучения, и она не являлась миссионером или представителем религиозной организации, а просто студенткой, которая посещала богослужения церкви в соответствии с конфессиональной принадлежностью своей семьи.

В моем представлении сложившаяся ситуация — это позор. Пока еще не позор России, но позор для Нижегородской области и тех исполнителей, которые разрушают образ России как страны, где прекрасно соседствуют разные конфессии, причем эта безумная кампания продолжается. Уже начаты преследования еще одной студентки уже из Свазиленда (60% населения этой страны являются протестантами), которой вменяют также незаконную миссионерскую деятельность. В этот раз миссионерская деятельность по оценке правоохранителей заключается в том, что девушка присутствовала на христианской конференции, где я был основным проповедником, причем она пела там христианские гимны. К сведению правоохранителей, в протестантских евангельских церквях все присутствующие в этом смысле участвуют в богослужении, как написано в Священном Писании: «Воспойте Господу, рукоплещите Ему».

В данной ситуации нижегородские правоохранители не только показывают свою некомпетентность и крайнее невежество, но и выступают как люди, которые в угоду своей отчетности готовы дискредитировать Россию как государство светское, правовое, где с уважением относятся к иностранным гражданам, на законных основаниях пребывающих в нашей стране. Вот так и получается, что на высшем уровне у нас предпринимаются усилия по созданию у страны привлекательного имиджа, а на местах всё это губят на корню. Скоро России принимать Чемпионат мира по футболу 2018, приедет множество болельщиков, в том числе и протестантов, и мусульман. Интересно, нижегородские ревнители их тоже начнут депортировать за посещение церквей и мечетей?

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