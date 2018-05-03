Позор области: епископ Ряховский прокомментировал высылку студентки за репост 

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, епископ Сергей Ряховский прокомментировал ситуацию в Нижнем Новгороде, где за репост видео о Боге и приглашения на студенческую вечеринку собираются депортировать студентку из Зимбабве. «КВ» тоже рассказывал об этой истории. По его мнению, это наносит урон имиджу России как веротерпимому и многоконфессиональному государству, что особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу.
«Летом 2016 года вступили в силу поправки к ряду федеральных законов, в том числе к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые известны как «закон Яровой». В СМИ больше говорилось о той части, которые касались обязательств телефонных провайдеров и компаний мобильной связи раскрывать данные о своих абонентах и сохранять их записи на протяжении ряда лет. Но одна из частей данного закона касалась введения в закон о свободе совести такого понятия, как миссионерская деятельность.
Следует заметить, что дискуссия об этом велась специалистами, представителями правоохранительных органов на протяжении последних 20 лет. И все, включая, прежде всего, представителей религиозных конфессий и религиоведов, соглашались с тем, что введение данного термина в область права невозможно, так как миссионерская деятельность — это неотъемлемая часть вероучения практически любой религии. Но в каждой религии и даже в рамках одного вероучения могут быть свои тонкости и особенности, которые регламентируют законодатели, они возможны, но законодательство в силах регламентировать, запрещать и определять наказание для людей под маской религиозной проповеди, призывающих к насильственным, экстремистским и еще каким-то там античеловеческим действиям, с чем законодательство вполне справлялось и до принятия «закона Яровой». Еще до принятия законопроект получил отрицательное заключение правового управления Администрации Президента РФ, собственного правового управления Государственной Думы РФ. Все эти материалы находятся на сайте Госдумы в открытом доступе. Также однозначно отрицательное мнение было высказано со стороны всех религиозных конфессий. Важно отметить, что представителей конфессий не привлекли к работе над законопроектом, вполне вероятно, правоохранительные органы предвидели несогласие религиозных организаций.
Однако почти два года назад закон был принят, и теперь там есть понятие «миссионерская деятельность». В соответствии с законом оно определяется следующим образом. Это случай, когда официальный представитель какого-либо религиозного объединения распространяет сведения о своём вероучении среди лиц, не относящихся к этому объединению, с целью их вовлечения в деятельность своего религиозного объединения. И чтобы осуществлять подобную деятельность, должна быть совокупность всех этих факторов и, собственно, документ, подтверждающий полномочия миссионера, выданный религиозной организацией.
За прошедшее время в некоторых регионах ретивые правоохранители бросились искать нарушения данной нормы. И чуть больше чем в 20 регионах такие «нарушения» были найдены. Например, в Башкирии бабушка-пенсионерка на улице подарила прохожему Новый Завет в Синодальном переводе, и о, ужас, эти действия полиция сочла миссионерской деятельностью. Бабушку как злостного экстремиста привлекли к ответственности, осудили и оштрафовали на 10 тысяч рублей, что соответствует ее месячной пенсии. На Урале протестантскую религиозную организацию осудили и оштрафовали на крупную сумму за то, что вывеска с указанием наименования церкви была размещена только на одной центральной двери молитвенного дома, а на оставшихся четырёх (запасные пожарные выходы) таких табличек не было.
Не менее комичный случай произошел в Самаре, где за миссионерскую деятельность привлекли церковь, в помещении которой индивидуальный предприниматель, арендовав небольшую площадь, торговал как религиозной, так и художественной литературой, и учебниками. Однако, даже продаваемая ИП-шником религиозная литература, по мнению полиции, должна иметь церковную маркировку! Перечисление этих абсурдных прецедентов можно продолжать, на сегодняшний момент их по России около 600. Но всех превзошла Нижегородская область, за которой числится более 5% всех случаев. Последний прецедент, получивший большой резонанс и в региональных, и в центральных СМИ, это история вокруг девушки-протестантки из Зимбабве, студентки 6 курса медицинской академии. Дело в том, что у Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), начальствующим епископом которого я являюсь, есть соглашение с рядом посольств иностранных государств, в основном, Африканского континента, которые направляют своих студентов по государственным и частным программам для обучения в российских вузах. Значительная часть населения этих стран христианского, протестантского вероисповедания. Например, около 85% населения Зимбабве, являются христианами, и большая часть из них — протестанты. И существует соглашение, о том что, в тех городах, где студенты проживают, они получают возможность посещать церковь своей конфессии. В Нижнем Новгороде Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Посольство Иисуса» посещали до недавнего времени около 400 студентов, для которых проводятся специальные богослужения с переводом на английский язык и на французский (для студентов из Кот-д’Ивуара). Более того, церковь старается максимально помочь молодым ребятам, оказавшимся в другой стране, культуре, языковом окружении, максимально адаптироваться, в том числе по необходимости предоставляя безвозмездно помещения для студенческих встреч, национальных праздников и просто общения. Именно за это зацепились правоохранительные органы, до этого проведя ряд прокурорских и прочих проверок, но не найдя никакого иного повода. Однако одержимые желанием привлечь хоть за что-то, просматривая страницу ВКонтакте у одной из студенток, прихожанок церкви, обнаружили приглашение на вечер африканской музыки «Welcome party» и выдали это за миссионерскую деятельность. Как вы уже понимаете, в этом не было ни попытки вовлечения, ни пересказа вероучения, и она не являлась миссионером или представителем религиозной организации, а просто студенткой, которая посещала богослужения церкви в соответствии с конфессиональной принадлежностью своей семьи.
В моем представлении сложившаяся ситуация — это позор. Пока еще не позор России, но позор для Нижегородской области и тех исполнителей, которые разрушают образ России как страны, где прекрасно соседствуют разные конфессии, причем эта безумная кампания продолжается. Уже начаты преследования еще одной студентки уже из Свазиленда (60% населения этой страны являются протестантами), которой вменяют также незаконную миссионерскую деятельность. В этот раз миссионерская деятельность по оценке правоохранителей заключается в том, что девушка присутствовала на христианской конференции, где я был основным проповедником, причем она пела там христианские гимны. К сведению правоохранителей, в протестантских евангельских церквях все присутствующие в этом смысле участвуют в богослужении, как написано в Священном Писании: «Воспойте Господу, рукоплещите Ему».
В данной ситуации нижегородские правоохранители не только показывают свою некомпетентность и крайнее невежество, но и выступают как люди, которые в угоду своей отчетности готовы дискредитировать Россию как государство светское, правовое, где с уважением относятся к иностранным гражданам, на законных основаниях пребывающих в нашей стране. Вот так и получается, что на высшем уровне у нас предпринимаются усилия по созданию у страны привлекательного имиджа, а на местах всё это губят на корню. Скоро России принимать Чемпионат мира по футболу 2018, приедет множество болельщиков, в том числе и протестантов, и мусульман. Интересно, нижегородские ревнители их тоже начнут депортировать за посещение церквей и мечетей?
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