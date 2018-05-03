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Таджикистан укрепляет рубежи: 15 лет программе управления границами BOMCA
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Таджикистан укрепляет рубежи: 15 лет программе управления границами BOMCA 

Мир24 22 минуты назад
Таджикистан укрепляет свои рубежи. На встрече в Душанбе отметили 15-ю годовщину реализации программы BOMCA. Она нацелена на управление границами Центральной Азии, передает «МИР 24».
Одна из наиболее тревожных зон — афгано-таджикская граница. Вдоль нее сейчас сконцентрированы около семи тысяч боевиков, подчеркнул глава погранвойск Таджикистана. Укреплять южные рубежи стране помогают иностранные государства и международные организации. За время действия программы BOMCA Душанбе получил помощь на сумму 43 миллиона евро.
Таджикские пограничники поблагодарили зарубежных коллег за поддержку и отметили, что республика все еще в ней нуждается.
«Центральная Азия рассматривается как далекий, но очень близкий регион. Все те события, которые происходят в регионе, так или иначе скажутся в европейском союзе. Наши усилия направлены на развитие таких сложных регионов как Афганистан. Потому что большой поток миграции наблюдается из Афганистана», — сказал глава отдела по сотрудничеству представительства Европейского союза в Таджикистане Мачей Адам Мадалиньски.
Также на встрече презентовали новую фазу программы управления границами BOMCA-9. Ее бюджет около пяти миллионов евро и рассчитана она на три года.
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