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Праздник Весны и труда встретили жители города на самарской набережной
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Праздник Весны и труда встретили жители города на самарской набережной 

ТРК Губерния 19 минут назад
Модели ракет, самолетов и кораблей. В ход шли не только фантазия, но и различные материалы — пластик, дерево, металл. На создание такой подводной лодки может уйти год. Модель управляется дистанционно и может погружаться на глубину до 1,5 метров. На набережной в рамках грандиозного празднования 1 Мая открылась выставка учреждений дополнительного образования. Свои работы представили мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 17 лет.
День Весны и Труда на набережной проводят еще и спортивно. Все желающие могут сдать нормы ГТО, принять участие в турнире по шашкам. А еще — проявить ловкость и скорость в эстафетах. Отдельную площадку организовали самарские волонтеры. Ведь 2018 год был объявлен президентом страны Годом добровольца. С малышами играли аниматоры. И развернулся масштабный флешмоб. А на главной сцене — концерт с участием ведущих творческих коллективов Самарской области.
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