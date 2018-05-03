Праздник Весны и труда встретили жители города на самарской набережной

Модели ракет, самолетов и кораблей. В ход шли не только фантазия, но и различные материалы — пластик, дерево, металл. На создание такой подводной лодки может уйти год. Модель управляется дистанционно и может погружаться на глубину до 1,5 метров. На набережной в рамках грандиозного празднования 1 Мая открылась выставка учреждений дополнительного образования. Свои работы представили мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 17 лет.