Ещё
Минспорта Краснодара посадили под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минспорта Краснодара посадили под домашний арест 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заключили под домашний арест за незаконную передачу госсубсидий футбольному клубу «Кубань», информирует "Советский спорт".
Чернова была задержана 28 апреля и подозревается в незаконном заключении договора о передаче госсубсидий футбольному клубу «Кубань» в рамках программы по поддержке спорта. Сообщается, что она пробудет под домашним арестом два месяца.
Главой департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края она является с 2006 года.
Согласно сведениям издания, Чернова за 2016 год заработала 2,3 миллиона рублей, а ее супруг — 1,2 миллиона. Также в их владении находится квартира, жилой дом и земельный участок.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку двух министров за коррупцию.
Газета.Ru: последние новости
В Госдепе заявили о готовности работать с новым кабмином Армении В Госдуме выступили за поддержку "Реновы" По всей России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы71
Китайцы атаковали летчиков США31
Путин провел массовые отставки483
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня32
Windows сломал компьютеры по всему миру119
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение