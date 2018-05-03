Минспорта Краснодара посадили под домашний арест

Чернова была задержана 28 апреля и подозревается в незаконном заключении договора о передаче госсубсидий футбольному клубу «Кубань» в рамках программы по поддержке спорта. Сообщается, что она пробудет под домашним арестом два месяца.

Главой департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края она является с 2006 года.

Согласно сведениям издания, Чернова за 2016 год заработала 2,3 миллиона рублей, а ее супруг — 1,2 миллиона. Также в их владении находится квартира, жилой дом и земельный участок.