«Грустный пупок!» В Сети обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в бикини 

Анфиса Чехова после похудения все чаще показывает свою фигуру в откровенных нарядах и бикини. Но поклонники практически каждый раз видят на снимках следы фотошопа или же ретуши. Несколько часов назад Чехова снова показала фолловерам фигуру в бикини, сопроводив снимок саркастической подписью.
— написала Чехова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Как и прежде, мнения фолловеров разделились. Одни считают, что к фигуре Анфисы действительно нет никаких претензий, другие отмечают, что налицо лишний вес:«Ожирение, нужно худеть, но не факт что похудеете»; «Пупок грустный»; «Ведь сами же не без комплексов. Ножки друг на дружку, талию прикрыли накидкой и руками. Вы такая какая есть! И вроде никогда не гнались за худобой!»; «Видно что уменьшили, на ногах неровно».
А как тебе фигура Чеховой, нравится?
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Фото:Instagram