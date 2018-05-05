В Париже более 100 тысяч человек участвуют в акции против Макрона

В Париже проходит шествие против президента Франции Эммануэля Макрона , приуроченное к первой годовщине его избрания, передает The Local.

Около 2 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают порядок на улицах города в этот день.

Акция была организована левым политическим движением «Неподчинившаяся Франция». По оценкам организаторов, в шествии принимают участие более 100 тысяч человек.

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