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В Париже более 100 тысяч человек участвуют в акции против Макрона
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В Париже более 100 тысяч человек участвуют в акции против Макрона 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Париже проходит шествие против президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченное к первой годовщине его избрания, передает The Local.
Около 2 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают порядок на улицах города в этот день.
Акция была организована левым политическим движением «Неподчинившаяся Франция». По оценкам организаторов, в шествии принимают участие более 100 тысяч человек.
Меньшие по количеству людей митинги проходили также в Тулузе и Бордо.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что 1 мая на демонстрации анархистов в Париже около 1200 человек начали столкновения с полицией, 102 участника протестов поместили под стражу.
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