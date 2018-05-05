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Полицейский пострадал в ходе начавшихся в Париже беспорядков во время акции протеста
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Полицейский пострадал в ходе начавшихся в Париже беспорядков во время акции протеста 

ТАСС 33 минуты назад
ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Один полицейский пострадал в ходе начавшихся в Париже беспорядков во время акции протеста против политики французских властей. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV.
Манифестация против социально-экономической политики правительства президента Франции стартовала в Париже в субботу днем. Она приурочена к первой годовщине пребывания Эмманюэля Макрона у власти и проходит под лозунгом «Устроим праздник Макрону».
Манифестанты начали мирное шествие со столичной площади Оперы. Около 16:00 по парижскому времени (17:00 мск) колонны митингующих прибыли на площадь Бастилии, конечную точку маршрута. Спустя некоторое время группа из примерно пятидесяти молодых людей, одетых во все черное, начали бросать бутылки и попадающиеся под руку предметы, в частности, в журналистов радиостанции France Inter. Сообщается, что полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенной группы.
Согласно данным префектуры полиции, в акции протеста принимают участие около 40 тыс. человек. При этом левое политическое движение «Неподчинившаяся Франция», выступившее организатором марша, сообщило о 160 тыс. манифестантах.
Акции протеста проходят в субботу практически во всех крупных городах Франции — в частности в Тулузе, Бордо, Страсбурге, Рене. Накануне митинг состоялся в Ницце. По словам организаторов, это лишь первый шаг в серии протестных акций, запланированных во Франции на ближайшие месяцы. Представители нескольких ассоциаций, союзов и политических партий уже объявили о том, что планируют провести «новый день против политики Макрона» 26 мая.
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