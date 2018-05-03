Узбекистан готовится отметить День Победы впервые за много лет

В преддверии Дня Победы, воинов, отдавших жизнь за Родину, вспоминают по всей России . Под Севастополем после реставрации открылся мемориал, посвященный солдатам, погибшим за освобождение города. Именно в этом месте в 44-м году Советские войска прорвали немецкие линии укреплений.

В окрестностях Владикавказа завершается обустройство масштабного мемориального комплекса. Здесь будет Аллея героев Советского Союза — уроженцев Северной Осетии . Уже отреставрирована и установлена боевая техника времен войны. В музее-дзоте заканчиваются отделочные работы.

К празднованию Дня Победы готовится и Узбекистан . Там 9 мая отмечают вновь на государственном уровне. Смуглянка, Катюша и День победы. Вместо привычных объявлений в ташкентском метро целый день звучат песни военных лет. Ансамблю вооруженных сил Узбекистана подпевают всем вагоном.

Еще несколько лет назад такую картину накануне праздника невозможно себе было представить. В десятилетия независимости День победы продолжал жить лишь в сердцах жителей Узбекистана. На официальном уровне все ограничивалось возложением венка к вечному огню.

"Когда раньше, пригласив на мероприятие, ему говорили не надевать ордена и медали, бывало, что отец даже плакал. Мы его успокаивали, говорили, приберегите свои награды, настанет для них время", — говорит местный житель Шухрат Рузматов.

Сегодня медали уже никто не скрывает. Шавкат Мерзиёев, ставший полтора года назад президентом страны, подписал указ о придании празднику статуса всенародного. Ветераны из просто уважаемых старцев вновь стали героями и примером для всей страны.

"Давно такого внимания не было, спасибо. Нужно, чтобы все помнили и не забывали, как мы вместе победили фашизм, что это наша общая Победа", — сказал ветеран Великой Отечественной войны Шарон Шаттаров.

В Ташкенте стартовала акция «Георгиевская лента». К российскому посольству идут, как русские, так и местные жители. Из полутора миллионов узбеков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, домой не вернулись пятьсот тысяч. За годы войны Узбекистан стал одним из важнейших центров снабжения и эвакуации.

Этот памятник один из узбекских символов Великой Победы. В сорок втором году ташкентский кузнец Шаахмет Шомахмудов принял на воспитание в свою семью пятнадцать детей со всей огромной страны. Это были сироты, чьих родителей забрала война. И вот десять лет назад скульптурную группу перенесли за черту города и бросили на пустыре, что называется с глаз долой.

В прошлом году памятник для реставрации вернули в городской парк, а в этом году, 9 мая он займет свое законное место на одной из центральных площадей Ташкента.