Ещё
Коммунисты Приморья провели 1 мая своё шествие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунисты Приморья провели 1 мая своё шествие 

Prim.News 34 минуты назад
В городе Владивостоке 1 мая прошла массовая демонстрация коммунистов и их сторонников.
Помимо жителей и гостей Владивостока для участия в демонстрации прибыли делегации из Уссурийска и Надеждинского района.
В праздничных мероприятиях, организованных приморскими коммунистами, приняли участие члены ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», Союз советских офицеров, «Движение в поддержку армии и оборонной промышленности», «Дети войны».
В демонстрации, которая прошла от ост. Дальзавод до Привокзальной площади, и в митинге у памятника В. И. Ленину, приняло участие свыше 1000 человек. Демонстрантов, на всем пути следования, криками приветствия, поздравлениями, встречали жители города и гости, многие вбегали в их ряды и шли вместе с ними.
Митинг открыл первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края А. Н. Долгачев. Он заверил участников митинга, что КПРФ была верна и останется верной народу, какое бы давление со стороны власти она не испытывала. К сожалению, многие ее законодательные инициативы, которые изменили бы жизнь трудящихся к лучшему, отвергаются депутатами «Единой России». Передав привет от председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, он еще раз подтвердил стремление КПРФ и всех народно патриотических сил России вернуть Родине социалистический путь развития, передает пресс-служба КПРФ.
Участники митинга встретили аплодисментами и поддержкой выступление А. Н. Долгачева.
Prim.News: последние новости
Общественные слушания по материалам обоснования прогноза допустимого улова водных биоресурсов прошли во Владивостоке Приморья не оказалось среди регионов-лидеров по укусам клещей в 2018 году В ТИНРО-Центре прокомментировали предстоящие публичные слушания по отлову морских млекопитающих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы72
Китайцы атаковали летчиков США27
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня31
Путин провел массовые отставки476
Windows сломал компьютеры по всему миру119
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение