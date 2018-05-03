Коммунисты Приморья провели 1 мая своё шествие 

В городе Владивостоке 1 мая прошла массовая демонстрация коммунистов и их сторонников.
Помимо жителей и гостей Владивостока для участия в демонстрации прибыли делегации из Уссурийска и Надеждинского района.
В праздничных мероприятиях, организованных приморскими коммунистами, приняли участие члены ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», Союз советских офицеров, «Движение в поддержку армии и оборонной промышленности», «Дети войны».
В демонстрации, которая прошла от ост. Дальзавод до Привокзальной площади, и в митинге у памятника В. И. Ленину, приняло участие свыше 1000 человек. Демонстрантов, на всем пути следования, криками приветствия, поздравлениями, встречали жители города и гости, многие вбегали в их ряды и шли вместе с ними.
Митинг открыл первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края А. Н. Долгачев. Он заверил участников митинга, что КПРФ была верна и останется верной народу, какое бы давление со стороны власти она не испытывала. К сожалению, многие ее законодательные инициативы, которые изменили бы жизнь трудящихся к лучшему, отвергаются депутатами «Единой России». Передав привет от председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, он еще раз подтвердил стремление КПРФ и всех народно патриотических сил России вернуть Родине социалистический путь развития, передает пресс-служба КПРФ.
Участники митинга встретили аплодисментами и поддержкой выступление А. Н. Долгачева.