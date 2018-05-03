Сотрудников «ВИМ-Авиа» загоняют в долговые ямы

Сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа» уже который месяц борются за свои честно заработанные деньги, однако даже с решениями судов получить долг с работодателя пока не могут. Не помогают делу ни ранее объявленные выговоры чиновникам всех рангов, ни подключение к его решению депутатов Госдумы и различных ведомств, ни пикеты и митинги сотрудников самого предприятия.

Вот и на очередной встрече, уже в стенах Госдумы, остающиеся уж около 10 месяцев без зарплаты бортпроводники, пилоты, авиатехники, бухгалтеры несколько часов допытывались у чиновников и руководства «ВИМ-Авиа», когда же им, наконец, вернут долги.

В конце апреля на счёт авиаперевозчика поступили деньги от налоговых органов в качестве возврата с топливных акцизов за август 2017 года, за счёт чего удалось частично погасить задолженность перед сотрудниками за ноябрь и декабрь. Правда, для этого, по словам бортпроводника Ольги Шерстнёвой, сотрудникам «ВИМ-Авиа» пришлось приложить немало усилий, в том числе получить разрешение Следственного комитета на снятие копий документов для налоговой службы. Причём делалось это всё на голом энтузиазме.

«Однако, как выяснилось 25 апреля из СМИ, всю эту работу проделал Роструд . Всё, чего смогли добиться работники трудового коллектив — это неустанная забота Роструда. На самом деле никто из наших сотрудников эту заботу не прочувствовал. А вот постоянные препоны, создаваемые Рострудом, — это факт», — подчеркнула она.

Бортпроводник заметила, что, надеясь на экономическую стабильность в стране, многие сотрудники брали кредиты и ипотеки, и просрочки по выплатам «загоняют их в долговые ямы». При этом у многих есть дети. Обратила она внимание и на то, что устроится на работу в другие авиакомпании сотрудникам старше 30 лет достаточно сложно. К тому же длительное время офис авиакомпании был заблокирован, и люди не могли получить документы, необходимые для дальнейшего трудоустройства. Сложности добавляет и специфика отрасли, где требуются постоянные подтверждения лётной годности и многое другое, а стоят эти документы около 40 тысяч рублей. В каком кошельке искать на них деньги специалистам, не получающим долгое время зарплату, непонятно.

Чиновники ищут виноватых

News.ru/Сергей Булкин

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец вынужден был хотя бы частично признать недостатки в работе ведомства.

«Если от сотрудников слышим такую позицию, значит, сработали плохо», — сказал он.

Однако тут же перешёл в наступление, рассказав в оправдание о деятельности чиновников.

По его словам, жалоб от сотрудников не поступало. Правда, как оказалось, проблемы всё-таки были, причём ещё в 2016 году, и ведомство проводило проверки. Вот только непонятно, почему после этого чиновники «не взяли на карандаш» авиакомпанию и не проследили ситуацию в последующем году? Тогда, возможно, в 2017 году вопрос бы не возник так внезапно и остро.

Он также заметил, что сотрудники ведомства всячески разъясняли представителям трудового коллектива «ВИМ-Авиа» их права и возможности, давали рекомендации и помогали в рамках своих полномочий. Рассказал и о мерах, которые Роструд предлагает для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Необходимо законодательно ввести механизм по принудительному обеспечению выполнения обязательств работодателя по выплате заработной платы». — завил он.

По словам замруководителя Роструда, подготовлен соответствующий законопроект, предполагающий изменения в трудовое законодательство и бюджетный кодекс. Это позволит сделать «исполнительным документом» предписания ведомства по взысканию задолженности по зарплате.

News.ru/Сергей Булкин

Депутат Госдумы Валерий Рашкин пообещал поддержать эту инициативу. Он также напомнил, что только за последние три года существование прекратили 6 авиакомпаний.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что по документам ситуация в «ВИМ-Авиа» тревоги не внушала, однако позже выяснилось, что данные были сфальсифицированы. Кроме того, сама ситуация развивалась стремительно, и никто не ожидал, что собственник заявит о своём нежелании работать в отрасли.

«Фактически он оставил на произвол судьбы коллектив», — заявил глава ведомства. При этом Нерадько поведал о добросовестный работе Росавиации в сложившейся ситуации. Отверг он и обвинения в появившемся в те дни «запрете» принимать на работу сотрудников злополучного авиаперевозчика в другие авиакомпании.

«Что касается упрёков, что якобы была направлена в устной или письменной форме директива о неприёме сотрудников «ВИМ-Авиа» в другие авиакомпании, это не так. То, что вы зачитали, является, вероятно, плодом фантазии того человека, который подписал этот документ», — заявил он бортпроводнику Дмитрию Тайхману, напомнившему о моратории.

Руководитель Росавиации считает, что источником погашения долгов являются материальные ресурсы авиакомпании и возврат акцизов на топливо.

Александр Нерадько полагает, что предотвратить подобные ситуации в будущем могут изменения в законодательстве. «Изменения в трудовое законодательство, которые бы не позволили развиваться такой ситуации», — добавил он. Ратует глава ведомства и за расширение контрольных функций в отношении авиакомпаний.

Денег на всех не хватит?

News.ru/Сергей Булкин

Как пояснила Ольга Шерстнева, прислушавшиеся к призывам чиновников не ждать официальных сокращений и уволившиеся после разблокировки офиса сотрудники оказались в «реестровых платежах».

«Останутся ли у авиакомпании денежные средства на погашение перед ними задолженности по зарплате неизвестно. Уволившиеся позднее находятся в текущих платежах и на дынным момент имеют первоочередное право на получение задолженности по зарплате», — пояснила она.

Поддержала коллегу и бортпроводник Анна Галеева, которая сообщила, что общая сумма возмещения по акцизам на топливо и НДС на 16 апреля 2018 года составляет около 458 млн рублей.

«В случае выплаты всех средств, все равно не хватит на закрытие долга по зарплате, который сейчас уже перевалил за 700 млн рублей. А при погашении в первую очередь задолженности перед налоговой службой для коллектива денег вообще не останется», — считает она. Удивляет сотрудников авиакомпании и тот факт, что потерпевшими в ситуации с «ВИМ-Авиа» и тот факт, что пассажиры авиакомпании считаются пострадавшими, а вот не получившие до сих пор зарплаты сотрудники — нет.

Зам.гендиректора «ВИМ-Авиа» Дмитрий Богачев подробно рассказал присутствовавшим сотрудникам и о действиях авиакомпании по выходу из ситуации, и о перечислении средств на погашение зарплаты. Вот только четко сказать, когда же сотрудникам окончательно вернут долги, так и не смог. А ведь выплатить должны не только зарплаты, но и компенсации за «вынужденный простой».

Судя по реакции присутствовавших на встрече сотрудников авиаперевозчика, иллюзий ни по ситуации в целом, ни по возвращению долгов он не питают. Во всяком в случае в краткосрочной перспективе. Тем более, что некоторые из них ранее работали в печально известной «Когалымавиа»

А профсоюзы что?

News.ru/Сергей Булкин

Ольга Шерстнева

По словам бортпроводника этой, а ранее попавшей в аналогичную ситуацию «Когалымавиа», компании Ольги Шерстневой, сотрудники российской авиационной отрасли уже несколько лет сталкиваются с грубым нарушением трудового законодательства.

«Причиной этого стало отсутствие независимых профсоюзных организаций в авиакомпаниях. Препятствуют этому руководители авиакомпаний», — высказала она свою точку зрения.

По ее словам, попытки сотрудников «ВИМ-Авиа» и «Когалымавиа» создать такую организацию в январе этого года натолкнулись на формальные препятствия и бездушие, в том числе со стороны Роструда, до этого обещавшего помощь.

«С конца 2017 года и по сей день Роструд, который должен нам помогать в решении наших проблем, по факту делает все возможное, чтобы нам помешать. При этом возникает только один вопрос: А зачем нужен Роструд? Чем занимается? За что его сотрудники получают немалые деньги?» — не без сарказма поинтересовалась она. Ольга Шерстнева предложила проверить работу Роструда, а также расширить полномочия профсоюзов и общественных организаций, так как, по ее мнению, проблемы работников «не интересны инспектирующим органам».

Под аплодисменты коллег, она пообещала чиновникам не прекращать борьбу за своим права, вплоть до обращения в международные суды. В свою очередь Александр Нерадько, заметил, что в отрасли существует несколько профсоюзов, которые успешно работают. Он также пообещал поддержать появление идею создания профсоюзов в авиакомпаниях. Остается добавить, что сотрудники «ВИМ-Авиа» пошли навстречу чиновникам и остались на рабочих местах, когда почти год назад было надо вывозить туристов. С встречным движением, похоже, сложнее.