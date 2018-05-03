Гарантия — 5 лет: подрядчики рассказали, что сейчас происходит вокруг «Самара Арены»

До конца мая рядом с « Самара Ареной» должно завершиться благоустройство прилегающей территории.

Рабочие приводят в порядок покрытие

Здесь больше 80 тысяч квадратных метров плиточных покрытий, более 120 тысяч квадратных метров асфальтовых покрытий. Под благоустройство попадает вся прилегающая территория площадью более 60 гектаров.

Строительные работы не мешают местным жителям

Сейчас жилой массив полностью огорожен от стадиона. Сформированы зоны транспортных, пеших потоков. В зонах отдыха рабочие расставят малые архитектурные формы и скамейки. Велодорожки «покрасят» в желтый цвет.

Скоро здесь пройдут люди и проедут велосипедисты

Вокруг стадиона высадят 11,5 тысяч кустарников и 150 крупных ростовых деревьев.

Одно из 150 ростовых деревьв

— В настоящий момент готовность — более 90%, с учётом того, что основной объём работ пришёлся всё-таки на осенне-зимний период. Погода, к сожалению, нас в этом году не балует. Если по статистике в Самарской области , в среднем, во второй декаде марта наступает стабильно положительная температура, в этом году первые теплые дни дали очень высокий уровень грунтовых вод, — рассказал заместитель генерального директора компании «Волгатрансстрой-9». Андрей Костенко

Каждый день на смену выходят от 400 до 500 человек

На площадке ежедневно работает 200 спецмашинРедкие моменты отдыха

Редкие моменты отдыха

Сейчас здесь завершают монтаж инженерных сетей, ливневых стоков, бытовой канализации, водопровода, автополива.

Осталось решить небольшие технические задачи

Гарантия на работы по благоустройству составляет 5 лет.

Готовые зоны отделили от тех, где кипит работа

Первый тестовый матч на «Самара Арене» прошел 28 апреля. На поле столкнулись «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Хозяева выиграли встречу со счетов 2:1. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн. Журналисты, побывавшие на стадионе, поделились своими впечатлениями от нового спортобъекта.