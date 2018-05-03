Воздушная трасса соединит районы столицы

Столичные власти рассмотрят предложение о строительстве канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал». Предложение поступило от инвестора.

Связать районы

С инициативой построить транспортную линию выступили немецкая строительная компания и австрийский производитель подъемников. Сам проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения — договора, в соответствии с которым инвестор за свой счет создает, реконструирует или использует государственное или муниципальное недвижимое имущество.

Сейчас движение транспорта между столичными районами Левобережный, Головинский и Тушино затруднено из-за необходимости объезда Химкинского водохранилища. В среднем для автомобилиста путь занимает 45 минут.

Протяженность воздушной трассы, по задумке инвесторов, может превысить два километра. Преодолеть их предстоит за семь минут. Загрузка фуникулеров может составить до 19 тысяч пассажиров ежедневно.

Запуск к чемпионату

В мае 2018 года в столице появится новый воздушный вид транспорта — канатная дорога. Она пройдет над Москвойрекой и свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Покататься по ней смогут все желающие. На маршруте длиной почти 700 метров расположены три станции: Косыгина (верхняя), Воробьевская и Лужники (нижняя).

Канатная дорога уникальна тем, что, помимо спортивного назначения, будет выполнять транспортную и туристическую функции. Сейчас, чтобы добраться от Воробьевых гор до «Лужников» на машине, требуется не менее 15–20 минут. По воздушной трассе этот путь займет всего пять минут. Будет действовать два маршрута: большой круг (Косыгина — Воробьевы горы — Лужники) и малый (Косыгина — Воробьевы горы). По малому кругу запустят открытые кабины, предназначенные для спортсменов и учеников спортивной школы «Воробьевы горы».

Для большого круга предусмотрены закрытые кабины, оборудованные зацепами для велосипедов. Каждая из них сможет вместить по восемь человек. Тонированные кабины защитят от непогоды и солнца, по контуру их украсит светодиодная подсветка. Через Москву-реку также будут курсировать две вип-кабины для важных гостей или проведения торжественных мероприятий, например, свадеб. От обычных их отличает только расположение кресел — внутри будет четыре просторных кожаных сиденья.

— Канатная дорога станет точкой притяжения для москвичей и туристов, — сказал председатель координационного совета по реконструкции спорткомплекса «Воробьевы горы» Андрей Брабец.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— К нам поступило предложение от инвесторов о строительстве канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом». Мы сейчас прорабатываем градостроительную оценку данного проекта, техническую возможность его реализации. Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать. К тому же опыт строительства подобных объектов в Москве есть.

Топ-3 проектов воздушных трасс

На границе можно прокатиться

Россию и Китай соединит первая в мире трансграничная канатная дорога. Началось возведение китайского участка уникальной канатной дороги, которая через реку Амур соединит российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Канатная дорога в два раза сократит время пересечения границы туристами обеих стран. Сейчас транспортное сообщение между этими городами осуществляется по реке: летом — на теплоходе, а зимой — по ледовой дороге и наплавному мосту.

Туманы не помеха для обзора

Лондонская канатная дорога соединяет район Королевских доков и бор Гринвич через реку Темзу в Лондоне. Трасса была построена к летним Олимпийским играм 2012 года.

Строительство велось с августа 2011 года по май 2012-го. Пропускная способность дороги составляет 2500 пассажиров в час в каждом направлении.

Крылья с рекордом

Татевская канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская трасса маятникового типа, получившая официальное название «Крылья Татева». Расположена в Армении . Канатка тянется над ущельем реки Воротан от села Алидзор до Татевского монастыря.

Воздушный путь в монастырь занимает около 12 минут, а на дорогу по серпантину ущелья уходит 40 минут.