Про «ту Apple»-8. AppleLink и eWorld. Часть вторая: Apple + Quantum =?

Тысячи компаний ловили свои моменты удачи, терпели поражения, богатели и разорялись, заключали союзы и расходились, чтобы снова сойтись… Очень похоже на первые годы индустрии персональных компьютеров.

Технологии стремительно развивались, крепли и взрослели, крупные онлайн-сервисы уже охватывали многомиллионные аудитории, цены снижались… Мир без Интернета был бы не совсем таким, как мир с ним, но не хуже и не лучше. Просто немного другим.

Наш биологический вид гениален во многих сферах бытия, но по части делания пакостей себе подобным нам нет равных — были бы и вирусы, и проникновения, и всё-всё-всё…

Космические скорости

Современному человеку почти невозможно «ощутить» тогдашние тарифы онлайн-сервисов. Да, 15 долларов в конце 80-х (речь идет о 1986 г.) — куча денег. Но был еще один нюанс — что такое «час» при тогдашнем уровне техники? Скорости передачи данных впечатляли, в 1992 году у меня был «высокоскоростной» модем, способный передавать и принимать до 14,4 килобита в секунду. Скорость большинства модемов в те времена не превышала 8 кбит/с.

Реальная скорость передачи данных, естественно, была в разы меньше. А связь, как бы это сказать помягче… Соединение постоянно обрывалось, подвисало, замедлялось. И, «как правило», все обрывалось в самом конце скачивания или передачи, когда счетчик уже накрутил прилично денег. Как говорил один мой приятель, «на выходные я уезжаю туда, где коннект не бывает плохим». На всякий случай поясню: туда, где его вообще не было.

Про скачивание видео или аудио вообще молчу, это было фантастикой. Получение письма с вложением килобайт на 100 запросто могло растянуться на полчаса, а то и на час. Счет от провайдера онлайн-сервиса (в нашем случае это был Connect) на столе главы компании каждый раз превращался в повод для торжественной порки всех причастных. Излишеств мы себе не позволяли, при общении с родной компанией (из командировок, когда я уезжал в Москву , или наш финн к себе домой) сокращали всё, что можно — был даже список таких сокращений, позиций на сто. Для расстрела за шпионаж — более чем достаточно.

Из Москвы Connect работал, номер для соединения с миром согласовывался с какой-то компанией в здании Центрального Телеграфа , та же компания оказывала техническую поддержку. Названий и имен не помню, но мы не были первыми. В Москве нас, абонентов Connect, было в 1992 году не больше десяти, но эта компания обслуживала десяток или полтора аналогичных сервисов.

Техническая поддержка? А что делать, если ни один из номеров dial-up не отвечает или качество соединения тоскливое до безобразия? Иногда помогало. Диктовали новый.

В других странах узнать номера dial-up и технической поддержки онлайн-сервиса Connect можно было из книжечки карманного формата.

Через десять лет, в 1996-м, Quantum (тогда уже America Online, или AOL) стал первым в мире поставщиком коммуникационных услуг, отменившим почасовые тарифы. Вместо них ввели «плоский тариф» — клиент платил 19,95 доллара и мог коннектиться без перерыва хоть целый месяц. Но вернемся в 1986-й.

Q-Link

У Quantum Computer Services из Вьена (вообще-то Vienna по-английски обозначает Вену , но даже Moscow в США у нас пишется Москоу), штат Виргиния, был сервис с названием, очень похожим на AppleLink — Quantum Link, или Q-Link, для краткости. Сервисы были похожи не только названием.

Онлайн сервис Q-Link был доступен в США и Канаде пользователям Commodore 64 и Commodore 128. Коммодоров в области обитания Q-Link были миллионы, но руководству Quantum Computer Services хотелось большего.

Встречающаяся в Сети информация о том, что Q-Link поддерживал еще и Apple II, причем в 1985-1986 гг. (то есть до Apple IIGS, которых не было в природе до 16 сентября 1986 г.), увы, чья-то «очепятка». Не было такого.

Q-Link был во многом уникален. Набор предлагаемых абонентам услуг состоял из сервиса электронной почты, чата, сервиса для обмена файлами, службы новостей и мессенджера (OLM, или Online Messages), онлайновых игр (шахматы, шашки, короткие нарды), и новинку для того времени, многопользовательскую ролевую онлайновую игру MMORPG, Habitat, позже переименованную в Club Caribe, игра разработана компанией Lucasfilm Games, отделением LucasFilm.

Если у вас есть джойстик, можете попробовать ее в интернет-реплике Neohabitat, которую воссоздал в Интернете один из тех, кто разрабатывал эту игру в 80-е. Сам я её не пробовал.

Самой же важной особенностью Q-Link было программное обеспечение, установленное на компьютере пользователя, которое брало на себя взаимодействие с сервисом и понимало его намного лучше, чем типичные для того времени «просто терминалы».

А еще Q-Link предлагала невероятно привлекательный тариф. Месяц стоил 9,95 доллара (абонент на месяц и один бесплатный час), минута стоила 6 центов (3,60 доллара в час), но позже стоимость минуты подняли до 8 центов (4,80). Да, счетчик учитывал время коннекта с точностью до минуты. Причем поминутная оплата бралась только за время, проведенное в «зонах плюс» — правда, в эти зоны входило практически все интересное. Новости, почта, чат, игры.

Они могли себе это позволить: у них был собственный хостинг.

Скорость передачи данных через телефонную линию, с помощью модема, была в 1986 году от 300 до 2400 бит в секунду. В среднем 1200.

Q-Link отличало от AppleLink еще кое-что: Q-Link приносил прибыль.

Тщательно просчитав все «за» и «против», Quantum Computer Services решила сделать Apple предложение, которое, на мой дилетантский взгляд, надо было принимать сразу же. Ну, потянув пару-другую недель, для солидности…

Quantum был готов делиться с Apple частью оплаты, взимаемой с пользователей — и брать с нее за хостинг по себестоимости.

Apple + Quantum = AppleLink Personal Edition

Переговоры начались летом 1986.

На дешевый хостинг и процент с пользователей Apple «не купилась», споря по каждому пункту договора, выдвигая всё новые и новые требования. Скалли, радея за доверенную ему компанию, отстаивал её интересы, вникая в мельчайшие детали. Отстаивал целый год.

Наконец, в 1987 году соглашение было подписано. Quantum должна была построить, запустить и поддерживать хостинг для Mac’ов и Apple IIGS. Apple Computer совместно с Quantum должна была разработать программное обеспечение и продвигать онлайн-услуги на свои платформы. Quantum получила право (которого даже не требовала) на использование логотипа Apple Computer в пользовательской документации, на дискетах, на сетевом оборудовании и на коробках со всем этим.

При этом в пункте о праве на использование логотипа Apple Computer обязывалась не использовать его ни в каких других коммуникационных сервисах, кроме предоставляемого Quantum Computer Services. Наверное, они имели в виду что-то другое, но написанное не могло быть прочитано иначе.

По словам одного из инженеров из команды Quantum, все, что в соглашении было написано про логотип, в их компании даже не читали, поскольку считали это не имеющим никакого отношения к делу. Они ошибались.

Инженеры и дизайнеры Quantum работали урочно и сверхурочно, пытаясь соответствовать жесточайшим требованиям Apple к дизайну. Результаты их труда Apple не удовлетворяли и с возмущением отвергались, всё начиналось заново. Больше всего проблем было с логотипом Apple, как мы понимаем, самым важным элементом сервиса. Не дотягивали на Quantum до стандарта. Логотип был то неправильно напечатан, то неверно размещен, то…

Были и менее важные проблемы (связанные собственно с работой сервиса), но их было не так много. Для Quantum Computer Services работа была знакомая, и с ней они справлялись на отлично.

Запуск совместного сервиса несколько раз откладывался, иногда проект был просто на грани срыва — но летом 1988 года сервис был запущен под названием AppleLink Personal Edition. Внешне — AppleLink, под ним не GEIS, а Quantum. Целый ряд сервисов от Q-Link, ожидалось, что в AppleLink Personal Edition со временем придут все из них — и добавятся свои собственные…

Тарифы пользователям AppleLink понравились: 35 долларов в месяц за подписку (за месяц плюс два бесплатных часа в ночное время или в выходные), в рабочие часы (с 6 утра до 6 вечера в будни) — 15 долларов в час, в нерабочие (с 6 вечера до 6 утра в будни и круглые сутки в выходные) — 6 долларов в час.

Сервис вызывал массовый интерес, пока не выяснилось, что почтовый сервис Personal Edition не способен обмениваться электронной почтой с обычным AppleLink. Разные сети, никак не связанные друг с другом. Договориться GEIS и Quantum не смогли, а Apple и не настаивала.

Сервис просуществовал всего несколько месяцев и в начале осени был закрыт. Стороны разорвали отношения, обвиняя друг друга в понесенном ими материальном ущербе, и тут вдруг выяснилось, что Apple теперь не имеет права использовать собственный логотип на собственной продукции, связанной с онлайн-сервисами не от Quantum.

В июне 1989 года, после нескольких раундов переговоров, Apple Computer вернула себе все права на свой логотип, заплатив за его возвращение 2,5 миллиона долларов. Столько же, сколько Скалли получал в год в качестве компенсации за отстаивание интересов Apple Computer.

Теперь Quantum Computer Services имела полное право использовать все программное обеспечение, разработанное совместно с Apple в рамках утратившего силу соглашения, для чего угодно. По решению суда.

Это программное обеспечение Quantum Computer Services (разработав его версию еще и для Windows) использовала при создании нового сервиса, который назвали America On Line. Сервис был доступен пользователям Mac’ов и Windows.

2 октября 1989 года компания Quantum Computer Services была переименована в America On Line, AOL.