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Певица Холзи и ее бофренд арестованы в Швеции
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Певица Холзи и ее бофренд арестованы в Швеции 

Журнал ОК! 51 минуту назад
Стало известно, что рэпер G-Eazy и его подруга Холзи находятся в полицейском участке Стокгольма. Они были аррестованы в одном из ночных клубов столицы Швеции, где, по словам очевидцев, устроили дебош.
Сайт TMZ сообщает, что рэпера попросили удалиться из ночного заведения, поэтому он ударил одного из охранников службы безопасности, а Холзи пыталась его успокоить. Этот же портал заявил, что у G-Eazy нашли наркотики, но это неподтвержденная информация.
Также сообщается, что вместе с исполнителями в клубе был и певец Шон Кингстон.
Пока что правоохранительные органы не подтвердили информацию официально.
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