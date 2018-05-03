Певица Холзи и ее бофренд арестованы в Швеции

Стало известно, что рэпер G-Eazy и его подруга Холзи находятся в полицейском участке Стокгольма . Они были аррестованы в одном из ночных клубов столицы Швеции , где, по словам очевидцев, устроили дебош.

Сайт TMZ сообщает, что рэпера попросили удалиться из ночного заведения, поэтому он ударил одного из охранников службы безопасности, а Холзи пыталась его успокоить. Этот же портал заявил, что у G-Eazy нашли наркотики, но это неподтвержденная информация.

Также сообщается, что вместе с исполнителями в клубе был и певец Шон Кингстон.