Почему князь Владимир женился на византийской принцессе

На протяжении многих веков представители правящих династий редко заключали браки по любви. Принцесс рассматривали, скорее, как инструмент в политической игре. И мало кто видел в них девушек, мечтающих о личном счастье, особенно если семейный союз между монаршими особами мог принести мир и процветание стране на долгие годы.

Вот и принцесса Анна из Македонской династии в 988 году покинула родной Константинополь, чтобы выйти замуж за князя Владимира I Святославича. Как же сложилась судьба представительницы византийского императорского дома, ставшей киевской княгиней?

Завидная невеста

Принцесса Анна родилась 13 марта 963 года буквально за два дня до смерти своего 24-летнего отца — императора Романа II. Причина трагического события, оставившего новорожденную девочку сиротой, так и осталась невыясненной. Большинство историков полагают, что правитель Византии был отравлен.

Мать принцессы, Феофано, была женщиной незнатного происхождения, армянкой по национальности. Помимо дочери у нее было двое сыновей от императора: Василий и Константин. После смерти мужа вдова вышла замуж за полководца Никифора Фоку, который занял византийский престол.

К царице Феофано у некоторых исследователей неоднозначное отношение. Эту женщину называют коварной обольстительницей, которая очаровала сначала императора Романа II, а затем и Никофора Фоку. Считается, что в 969 году именно с подачи царицы произошел государственный переворот: Феофано посадила на византийский трон своего очередного любовника — Иоанна I Цимисхия. Однако он жениться на вдове императора не захотел. Видимо, опасался стать новой жертвой ее политических интриг.

Феофано с детьми была изгнана из столицы. Впрочем, политическая игра никогда не заканчивается. И через семь лет, в 976 году, после смерти Цимисхия представители Македонской династии вернули свой трон. А братья Анны — Василий II Болгаробойца и Константин VIII — стали соправителями. Заметим, что это большая редкость в истории человечества, когда один трон одновременно занимают два человека.

В возрасте 13 лет Анна стала завидной невестой, к которой начали свататься принцы и короли со всей Европы. Известно, что девушка получила прекрасное образование. Она была одной из самых образованных женщин своей эпохи. История сохранила ее прозвище — Руфа, что значит «рыжая».

В разные годы к представительнице знатного рода сватались германские и болгарские правители, но наиболее влиятельным и перспективным женихом Анны был, по мнению большинства историков, французский король Роберт II из династии Капетингов. Почему сватовство франков не увенчалось успехом, можно только догадываться.

Так или иначе, а самая завидная невеста Европы долго оставалась незамужней — до 25 лет, что по меркам Х века было уже поздно для вступления в брак.

Сватовство князя

Если Анну вся просвещенная Европа того времени считала образцовой девушкой: она и знатная, и богатая, и начитанная, то князя Владимира I Святославича никак нельзя было назвать подходящей партией. На момент сватовства он был правителем языческого народа, что вызывало негативную реакцию со стороны христианских держав.

К тому же у киевского князя был целый гарем: пять официальных жен и большое число наложниц. Будучи старше своей невесты всего на три года, киевский князь успел стать отцом 13 сыновей и более 10 дочерей от разных женщин (точные сведения обо всех детях Владимира I не сохранились).

Брак с принцессой Анной был выгоден князю по нескольким причинам. Во-первых, Византия была наиболее влиятельным и богатым государством той эпохи, союз с такой империей мог принести немало пользы. Во-вторых, династический брак с представительницей столь знатного рода поспособствовал бы государственному становлению Руси как одной из европейских держав. И, в-третьих, женитьба на византийской принцессе поднимала личный статус князя Владимира I, ставя его на одну ступень с представителями влиятельного европейского дома.

Существуют две основные версии событий, побудивших Василия II и Константина VIII выдать свою младшую сестру замуж за киевского князя. «Повесть временных лет» рассказывает об успешном походе Владимира и его боевой дружины в Крым , где русское войско захватило город Херсонес (Корсунь). Этот стратегически важный порт принадлежал Византии. В дополнение ко всему киевский князь отправил в Константинополь письмо, в котором пригрозил, что следующим пунктом его завоевательного похода станет столица империи. Единственной возможностью для Василия II и Константина VIII избежать этого нападения был брак Анны и Владимира I.

Так что, согласно первой версии, причиной свадьбы стала прямая угроза военной интервенции. Кстати, после бракосочетания князь вернул Херсонес под власть Византии в качестве жеста доброй воли.

Другие источники утверждают, что сватовство Владимира I было более миролюбивым. Соправители Византии попросили киевского князя помочь им подавить вооруженный мятеж, который организовал известный полководец Варда Фока. Взамен на поддержку в этой борьбе Василий II, по некоторым источникам, сам пообещал отдать Владимиру I в жены принцессу Анну, что и произошло после успешного разгрома мятежников русской дружиной.

Так или иначе, а Византия стремилась распространить свое влияние на соседние земли путём миссионерской деятельности. Приняв православие, бывшие язычники становились братьями по вере и начинали защищать границы империи от набегов других воинственных племен. Поэтому условие невесты князя Владимира I креститься по греческому церковному канону перед заключением брака было политически обоснованным.

Киевский князь выполнил требование принцессы Анны. Они обвенчались в 988 году. Ей было 25 лет, ему — 28. После свадьбы новообращенный христианин распустил свой многочисленный гарем.

Крещение Руси

Князя Владимира стали называть Святым и Крестителем Руси только после его женитьбы на Анне Византийской. Эта женщина, не имевшая возможности распоряжаться собственной судьбой, во многом определила дальнейший путь развития нашей страны. Если раньше в каждой местности молились своим богам, то после крещения Руси, инициатором которого был киевский князь, появилась общая для всех православная религия, объединившая народ.

Анна Византийская немало сделала для распространения христианства на Руси. Вместе с ней в страну приехали ученые-богословы, священники, архитекторы и мастера. По инициативе княгини было построено несколько храмов, в том числе и церковь Пресвятой Богородицы в Киеве. Это религиозное сооружение чаще называют Десятинной церковью, поскольку на ее содержание направлялась одна десятая часть казны киевского князя. Владимир Святой советовался со своей супругой при решении различных религиозных вопросов.

Византийская архитектура оказала большое влияние на русское зодчество. А распространение христианства привело к созданию знаменитой кириллицы, которой — пусть и в измененном виде — мы пользуемся до сих пор. И во всем этом есть заслуга княгини Анны.

Она умерла в 1011 году, когда ей было 48 лет. Причиной смерти большинство историков считают инфекционное заболевание, в то время эпидемии уносили тысячи жизней. Киевский князь скончался через четыре года. Они оба были похоронены в Десятинной церкви.