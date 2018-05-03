Восточный Банк открыл в Ижевске центр оказания госуслуг для предпринимателей

Восточный Банк открыл в Ижевске центр получения государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Центр работает в режиме «одного окна» по адресу: ул. Удмуртская, д. 255.

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться без дополнительной комиссии — оплачиваются только госпошлины, отметили в банке.