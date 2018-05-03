Работы по дегазации полигона «Ядрово» могут завершить раньше срока

Инженеры из Нидерландов начали дегазацию полигона «Ядрово» и могут завершить их раньше срока. Об этом сообщил 3 мая на представитель оператора полигона Максим Конопко.

Команда голландских инженеров приступила к выполнению контракта по «Ядрово» в плане установки систем активной дегазации. В настоящее время проколы делаются на шестом участке, три полностью закончены, и на двух идут работы по укрытию газового дренажа. Работы ведутся по графику

— Максим Конопко.

Он добавил, что на дегазацию оставшихся 11-и участков из 17-и команда потратит 11-12 дней. По утвержденному графику работы планировали закончить 15 июня.

Как рассказал начальник полигона Иван Кудельский, специалисты используют неперерабатываемые отходы для засыпки нового тела «Ядрово». Порядка 40% поступающего в мусора отправляется на переработку.

29 апреля голландские специалисты начали делать проколы на втором секторе полигона. Работы проводятся при помощи специального ститчера, который делает отверстия в теле полигона глубиной 20 метров.