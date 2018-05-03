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Работы по дегазации полигона «Ядрово» могут завершить раньше срока
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Работы по дегазации полигона «Ядрово» могут завершить раньше срока 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Инженеры из Нидерландов начали дегазацию полигона «Ядрово» и могут завершить их раньше срока. Об этом сообщил 3 мая на представитель оператора полигона Максим Конопко.
Команда голландских инженеров приступила к выполнению контракта по «Ядрово» в плане установки систем активной дегазации. В настоящее время проколы делаются на шестом участке, три полностью закончены, и на двух идут работы по укрытию газового дренажа. Работы ведутся по графику
— Максим Конопко.
Он добавил, что на дегазацию оставшихся 11-и участков из 17-и команда потратит 11-12 дней. По утвержденному графику работы планировали закончить 15 июня.
Как рассказал начальник полигона Иван Кудельский, специалисты используют неперерабатываемые отходы для засыпки нового тела «Ядрово». Порядка 40% поступающего в мусора отправляется на переработку.
29 апреля голландские специалисты начали делать проколы на втором секторе полигона. Работы проводятся при помощи специального ститчера, который делает отверстия в теле полигона глубиной 20 метров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
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