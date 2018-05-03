Ещё
Душистая черемуха и кизильник украсили двор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Душистая черемуха и кизильник украсили двор 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 3 мая, на улице Буракова высадили черемуху и кизильник. Места для посадки выбирали жители района Соколиная Гора.
К трем часам дня во дворе жилого дома № 1, корпус 2, собрались почти 30 человек. Активные жители района, общественные советники, школьники и волонтеры. На многих из них — белые плащи и кепки с надписью «Миллион деревьев».
Кажется, в этом дворе уже и негде высадить деревце — он утопает в зелени. Но небольшой пробел все же есть, буквально в шаге от дома. Его сегодня и заполнят черемухой. Общественный советник района Нина Арсенова не может нарадоваться:
— У меня давно были мысли по поводу этого пятачка, — говорит Арсенова. — Весь вид портит! Если бы сегодня сюда не приехали саженцы, сама бы с дачи пару елок привезла.
Рабочие ставят двухметровые саженцы в заранее приготовленные лунки, засыпают корни черноземом. Затем жители берут ведра и равномерно поливают деревья.
— Если понадобится, сама буду их поливать и подсыпать землю, — обещает Нина Арсенова.
— К этой посадке мы начали готовиться еще в прошлом году. Спилили сухие ветки близстоящего тополя, проверили, проложены ли под землей какие-либо коммуникации: теплотрасса или провода, — рассказывает заместитель главы управы Соколиная Гора Геннадий Чечкин. Сегодня он контролирует посадку деревьев не только здесь, но и еще по трем адресам района.
В этот же день во дворах Соколиной Горы посадили остролистный клен, рябину, липу, декоративную яблоню, шаровидную ломкую иву. Всего в рамках программы «Миллион деревьев» до конца мая в районе высадят 625 кустарников и 13 деревьев.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа:
— Сейчас в округе высадили деревья на 153 дворовых территориях: 202 дерева, 9171 кустарник. В акции приняли участие более 4500 активных жителей. Всего в округе весной 2018 года планируется высадить 17 500 растений. Основная задача — озеленить как можно больше территорий в каждом районе. Акция продлится до конца мая.
Вечерняя Москва: последние новости
Как правильно просить помощи у Матроны Московской Море Ивана Костина Народный календарь. 4 мая. Зачем на Прокла нечисть проклинали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы72
Китайцы атаковали летчиков США35
Путин провел массовые отставки486
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня32
Стала известна новая тактика Британии против РФ67
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение