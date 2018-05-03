Душистая черемуха и кизильник украсили двор

В четверг, 3 мая, на улице Буракова высадили черемуху и кизильник. Места для посадки выбирали жители района Соколиная Гора.

К трем часам дня во дворе жилого дома № 1, корпус 2, собрались почти 30 человек. Активные жители района, общественные советники, школьники и волонтеры. На многих из них — белые плащи и кепки с надписью «Миллион деревьев».

Кажется, в этом дворе уже и негде высадить деревце — он утопает в зелени. Но небольшой пробел все же есть, буквально в шаге от дома. Его сегодня и заполнят черемухой. Общественный советник района Нина Арсенова не может нарадоваться:

— У меня давно были мысли по поводу этого пятачка, — говорит Арсенова. — Весь вид портит! Если бы сегодня сюда не приехали саженцы, сама бы с дачи пару елок привезла.

Рабочие ставят двухметровые саженцы в заранее приготовленные лунки, засыпают корни черноземом. Затем жители берут ведра и равномерно поливают деревья.

— Если понадобится, сама буду их поливать и подсыпать землю, — обещает Нина Арсенова.

— К этой посадке мы начали готовиться еще в прошлом году. Спилили сухие ветки близстоящего тополя, проверили, проложены ли под землей какие-либо коммуникации: теплотрасса или провода, — рассказывает заместитель главы управы Соколиная Гора Геннадий Чечкин. Сегодня он контролирует посадку деревьев не только здесь, но и еще по трем адресам района.

В этот же день во дворах Соколиной Горы посадили остролистный клен, рябину, липу, декоративную яблоню, шаровидную ломкую иву. Всего в рамках программы «Миллион деревьев» до конца мая в районе высадят 625 кустарников и 13 деревьев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа:

— Сейчас в округе высадили деревья на 153 дворовых территориях: 202 дерева, 9171 кустарник. В акции приняли участие более 4500 активных жителей. Всего в округе весной 2018 года планируется высадить 17 500 растений. Основная задача — озеленить как можно больше территорий в каждом районе. Акция продлится до конца мая.