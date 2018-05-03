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«Погодные условия не позволяли»: жители дома в Егорьевске ждали ремонта ступенек больше года
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«Погодные условия не позволяли»: жители дома в Егорьевске ждали ремонта ступенек больше года 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители пятиэтажки в Егорьевске больше года ждали ремонта подъездных ступенек. Сотрудники коммунальной службы заварили половину конструкции металлической трубой.
Помимо ступенек в доме есть еще одна проблема — пластиковые окна в подъезде, установленные в ходе капитального ремонта, держатся на пяти шурупах. Корреспондент «360» Максим Бойцов решил разобраться с ситуацией и отправился к директору управляющей компании.
Руководство коммунальной службы сослалось на капитальный ремонт. На вопрос, почему ремонтные работы начались именно в день приезда съемочный группы, директор компании ответил, что не позволяли погодные условия.
Да, сегодня. Потому что погодные условия не позволяли
Роман Журавлев, директор УК «Егорьевская РСО»
Директор коммунальной службы пообещал устранить все замечания за лето.
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