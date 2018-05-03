«Погодные условия не позволяли»: жители дома в Егорьевске ждали ремонта ступенек больше года

Жители пятиэтажки в Егорьевске больше года ждали ремонта подъездных ступенек. Сотрудники коммунальной службы заварили половину конструкции металлической трубой.

Помимо ступенек в доме есть еще одна проблема — пластиковые окна в подъезде, установленные в ходе капитального ремонта, держатся на пяти шурупах. Корреспондент «360» Максим Бойцов решил разобраться с ситуацией и отправился к директору управляющей компании.

Руководство коммунальной службы сослалось на капитальный ремонт. На вопрос, почему ремонтные работы начались именно в день приезда съемочный группы, директор компании ответил, что не позволяли погодные условия.

Да, сегодня. Потому что погодные условия не позволяли

Директор коммунальной службы пообещал устранить все замечания за лето.