В Россоши запустят производство по переработке пластика

Проект эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей. В Россоши начнут перерабатывать пластик. Новое направление производства должны запустить на базе существующего предприятия по переработке полимеров. Проект эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили в ходе встречи руководства завода с главой региона Александром Гусевым , который приехал в Россошь с рабочим визитом. Здесь обретает вторую жизнь использованная одноразовая упаковка. Она проходит стадии детальной сортировки, затем ее измельчают, моют, сушат на специальном оборудовании. Мойку по готовым схемам местные специалисты делали вручную, чтобы уменьшить затраты на техническое оснащение. В итоге получают гранулы — часть продают как сырьё, а часть используют сами — изготавливают мусорные мешки, пленку для упаковки грузов.

— Процедура может повторяться 3-4 раза. Считается, что потом свойства полимера потихоньку теряются. И тогда конечным продуктом делается, допустим, ящик овощной какой-то или тротуарная плитка, — пояснил начальник производства предприятия Александр Пушкарский . Пока из того вторсырья, которое перерабатывает завод, воронежского полиэтилена только 10% — остальное везут из других регионов. Увеличится объем местного сырья в начале лета с открытием мусоросортировочного завода в Семилуках . А в планах россошанцев запустить производство полипропиленовых труб. Но не хватает энергоресурсов.

На градообразующем предприятии — «Минудобрениях» — Александру Гусеву показывают новую систему автоматизации. Сейчас на долю комбината приходится более 90% промышленного производства всего Россошанского района. Россошанский район входит пятёрку лучших по основным экономическим показателям. Но динамика роста недостаточная, отметили эксперты на совещании главы области с местными чиновниками, аграриями и бизнесменами. В частности, надо работать над увеличением инвестиций.

— С точки зрения самой привлекательности территория достаточно хороша! Но есть существенные проблемы для того, чтобы масштабно развиваться. Это ограничения ресурсные по электроэнергии и газу. Мы это видим. Такие системные шаги, в частности в организации малого бизнеса. Технопарк это будет или индивидуальная работа там практически с каждым, — отметил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Какие меры государственной поддержки применить, областные власти решат после анализа всей экономической системы района. Подготовить необходимые данные глава области поручил местным властям.