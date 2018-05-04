Необходимые традиции и осторожности в Проклов день

Работать в Проклов день людям не полагалось, так как от труда особого толку не будет, ибо нечисть все свои силы приложит, чтобы помешать честному человеку.

Издревле на Руси на 4 мая принято проклинать нечистую силу, дабы своими проказами не тревожила она быт мирян и их мирный уклад.

Проклятия вредным духам необходимо посылать, выходя за ограды и повернувшись лицом на запад, так как считается, что именно с этой стороны света приходит нечистая сила. По этой же причине входы в православных храмах принято делать с западной стороны, так как входя в Дом Божий, человек таким образом в Творцу лицом обращается, а к дьяволу — задом.

Традиции

Работать в Проклов день людям не полагалось, так как от труда особого толку не будет, ибо нечисть все свои силы приложит, чтобы помешать честному человеку и набедокурить. Однако нужно было выйти на луга, пашни и огороды для проведения очистительных ритуалов, чтобы не позволить ведьмам, творящим свои злодейства в ночь с 3 на 4 мая, отравить траву и землю, погубив таким образом урожай и скотину.

В домах нужно в этот день повесить венки из чертополоха, петрова креста, адамовой травы и чеснока. Иначе вредная нечисть ворвется в дом, сядет за стол и наплюет в тарелки.

Есть у Проклова дня и второе название — Ляльный день. Молодым девушкам положено было собираться вместе для игр, исполнения песен и танцев. Отдельным ритуалом являлось вождение хороводов вокруг яблони или черемухи. Название свое день имеет потому, что девы лелеяли или «лялили» весну, теплую погоду и хороший урожай.

Чего нельзя делать:

— собирать растения, так как ведьмы в этот день их отравляют — заниматься трудом

Приметы:

— Если сжечь мелкую купюру, то корыстные люди уйдут из вашей жизни, а преданные останутся — Свидание в Проклов день, на удачу, следует назначать под часами — Наиболее благоприятен этот день и для поиска пропавших вещей — Если береза покрывается зелеными листами, то лето ожидали засушливым. Если клен начинал на Проклов день зеленеть, то лето сулило быть дождливым и прохладным. — Слабый дождик на Проклов день предвещал ненастную погоду весь май. Если муравьи не были покрыты грязью или пылью, то пшеница должна была уродиться.

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